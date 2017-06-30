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Erdoğan, bugün Trump ile görüşecek

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Erdoğan, bugün Trump ile görüşecek
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağı kaydedildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin TSİ 16.30'da gerçekleştirileceği belirtildi. Görüşmede, son dönemde Suriye'de yürütülmekte olan teröre karşı savaş, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın terör örgütü YPG'ye gönderdiği silah konularının ele alınabileceği belirtiliyor.

Erdoğan, son olarak 16 Mayıs'ta Washington'ı ziyaret etmiş ve Beyaz Saray'da Trump ile baş başa görüşmüştü.

 

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