Erdoğan Bayraktar ne demek istedi?

Çevre eski Bakanı Erdoğan Bayraktar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı...

Erdoğan Bayraktar paylaşımında, “Meyva ağacının dibinden çıkan yabani fidanlar aşı tutmadı. Budanan ana ağaç dal verip çiçek açabilirse, meyva verecek!” ifadelerini kullandı.

Bayraktar’ın bu paylaşımı “Ne demek istedi?” sorusunu akıllara getirirken, tweet, AKP içerisindeki tartışmalara bir gönderme olarak yorumlandı.

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından bakanlığı bırakmıştı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eski Başkanı da olan Bayraktar, AKP'den 24. Dönem Trabzon Milletvekiliydi.

İşte o paylaşım:

Kaynak: patronlardunyasi.com