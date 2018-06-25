Erdoğan Balkon Konuşması Yaptı

Resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım AKP Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı.

"Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, milletimizin kendisidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'daki oylara bakıyorum, oradan ana muhalefete bayağı oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta. Vandallara ve ihanet çetelerine karşı koyduk, ellerini ovuşturarak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik. Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet, bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik”

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte balkona çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalığı selamladı. “Hiç endişeniz olmasın, beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik, sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik” açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’ya neden geç geldiğini şu sözlerle açıkladı:

“İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Konutunda yaşanan elim bir kazada küçük bir evladımız ağır bir yalanma geçirdi. Onun hastanede ameliyata girinceye kadar doktorlar ve aile ile bir arada oldum, izinlerini alarak rücu ettik. Şuanda ameliyatta. Rabbimin bu evladımıza Şafi ismi şerifi ile muamele etmesi için sizlerden dua istiyorum.”

“Amerika’daki oylara bakıyorum, oradaki oylar da oradan ana muhalefete baya oy gelmiş”

FETÖ ihanet çetesine ve onlarla birlikte hareket edenlere sokakları hep birlikte dar ettiklerini belirten Erdoğan, “Ülkemizi, bayrağımızı, ezanımızı, özgürlüğümüzü, namusumuzu darbecilerin pençesinden hep birlikte kurtardık. Nereye kaçtılar? Amerika’ya. Şimdi Amerika’daki oylara bakıyorum, oradaki oylar da oradan ana muhalefete baya oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta. Size 16 Nisan halkoylamasında sandıktaki iradenizde yine bizim yanımızdaydınız. Bugün ülkemiz gelecek 1 asrının belirleyicisi olan 24 Haziran seçimlerinde yine yanımızda oldunuz. 24 Haziran seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu seçimin galibi demokrasidir. Milli iradedir. Milletimizin bizatihi kendisidir. Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir” dedi.

Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı seçiminde sandığa giderek bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, “Siz tarih yazıyorsunuz. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde seçimler bizdekinin yarısını bile bulmayan katılımlarla yapılıyor. Türk milleti sandıkta tezahür ettiği iradesine sahip çıkarak demokrasiye ve haklarına ve özgürlüklerine ne kadar önem verdiğini bu seçimde tekrar göstermiştir. Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleri ile durduran bu millet bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye 24 Haziran gecesini geleceğine bu sabah olduğundan çok daha fazla güvenle bakarak tamamlayacaktır. İşte YSK Başkanı az önce bu seçimin galibini salt çoğunlukla Erdoğan olduğunu açıklamıştır. Bildiğiniz gibi en yakın arkadaşımızla aramızda fark 20 puanın üzerinde, 22 puan. Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime, milletime şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı’nın bir diğer kanadı olan MHP’nin Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye ve MHP’nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun yadigarı Alperenlere teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık”

“Türkiye bu seçimde pek çok yeniliğin yanı sıra partilerin ittifak tecrübesini de yaşamıştır” açıklamasında bulunan Erdoğan, bunun hem partiler hem de Türkiye açısından hayırlı bir tecrübe olduğunu kaydetti. Erdoğan, “Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem milletimizin karşısına tüm bu eksiklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olun. AK Parti’yi milletimizle kurduk, bugüne kadar milletimizle getirdik. Bu günden sonra da gözümüz ve kulağımız yine milletimizde olacaktır. Yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. Yeni yönetim sistemi ile hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık. Meclis toplanıp cumhurbaşkanlığı yeminimizi yapana kadar bu çalışmaları tekrar gözden geçirecek ve kemale erdireceğiz. Yemin töreninin hemen ardından da bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip, programımızı uygulamaya başlayacağız. Türkiye’nin kaybedecek tek bir anının olmadığı bilinci ile gece gündüz çalışacağız. Türkiye bir demokrasi imtihanını daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bırakmıştır. Milletimiz bu defada tercihini kavgadan yana değil, hizmetten yana kullanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, dünyanın itibarlı ülkesi olmaktan yana kullanmıştır”

Seçimlerden sonra yapılacak çalışmalara ilişkin konuşan Erdoğan, “Her bir vatandaşımızın huzurunu ve refahını daha ileriye taşıyacağız. Rabia’mızı çok daha gür bir sesle ifade edeceğiz” dedikten sonra tek vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek millet vurgusunu yineledi.

Türkiye’nin seçimini demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, reformları devam ettirmekten yana kullandığının altını çizen Erdoğan, “Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan, yatırımdan, dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır. Türkiye tercihini 2023 hedeflerinden, 2053 ve 2071 vizyonlarından yana kullanmıştır. Türkiye tercihini PKK’dan FETÖ’ye kadar tüm terör örgütleri ile kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır. Bu sonuçlar aynı zamanda Suriye topraklarını özgürleştirmeye ve ülkemizdeki misafirlerin güvenle evlerine dönüş yollarını açmaya devam edeceğimizin ifadesidir. Bu sonuçlar aynı zamanda, Türkiye’nin dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların ve mağdurların elini tutmaya devam edeceğinin ifadesidir. Ülkemize kem gözle bakan terör örgütlerinden, küresel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşısında dimdik durulacağının ifadesidir. Demokrasi ve ekonomideki hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızın ifadesidir. Milletimiz bu seçim sonuçları ile o kadar çok çevreye o kadar çok mesaj vermiştir ki, dünyanın tüm siyaset bilimcileri bir araya gelip yıllarca çalışsa yine de bunu zor çözer. Böyle bir milletin mensubu olmakla, evladı olmakta ne kadar iftihar etsem, Rabbime ne kadar hamdetsem azdır” açıklamasında bulundu.