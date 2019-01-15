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Erdoğan Bahçeli'yi kırmıyor

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Erdoğan Bahçeli'yi kırmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticileriyle yaptığı toplantıda MHP uyarısı yaptı, 'Karşılıklı fedakârlıklarla ‘beka’ için yola çıktık. Kimse, genel başkanların aldığı kararların dışına çıkmasın, çizgiyi aşmasın. Aşan olursa gereğini yaparız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti yöneticileriyle yaptığı toplantıda, "Tüm parti ve teşkilatlarımız ortak bir dil kullanmalı. Bunun için söylem birliğine dikkat edin. Cumhur İttifakı ile ilgili dikkatli konuşun. Biz olaya yukarıdan bakıyoruz" uyarısında bulundu.

Yerelden, tek taraflı bakarak, kimsenin değerlendirme yapmasını istemediğini belirten Erdoğan, "Seçim işbirliği konusunda genel başkanlar bir karar verdi. Herkesin uyması gerekir. Birbirimiz ile uğraşacağımıza muhalefete odaklanmalıyız. Samsun’da bir olay oldu. Biz de gerekeni yaptık. Bundan sonra da buna benzer şeyler olursa aynı şekilde gerekeni yapmaya devam ederiz. Cumhur İttifakı konusunda tavrım net, taviz vermeyiz. Genel başkanlar bir karar vermişse buna herkes uymalı. Sadece belediye seçimi için bir işbirliği değil bu. Beka meselesi. Karşılıklı fedakârlık yapıyoruz. Kimse çizgiyi aşmasın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Osmaniye konusunda Bahçeli ile aralarında geçen diyaloğu “Sayın Bahçeli çok kibar adam. Osmaniye’den jest olarak aday çıkarmayacağımızı söylediğimde, ‘Efendim sizin il başkanınız buna soğuk bakıyormuş. İsterseniz aday çıkarabilirsiniz’ dedi. Ben de ‘olmaz öyle şey, Osmaniye’de aday çıkarmayacağız. Bizim size jestimiz olsun’ dedim” şeklinde aktardı.

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