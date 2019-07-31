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ERDOĞAN BAHÇELİ'NİN EVİNE GİTTİ

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ERDOĞAN BAHÇELİ'NİN EVİNE GİTTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi programında olmamasına rağmen ilk kez MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Ankara'daki sürpriz görüşme yarım saat sürdü.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi programında olmamasına rağmen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Yarım saat süren görüşme 14.40'ta bitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmenin Bahçeli'nin Ankara'nın Çayyolu semtindeki evinde yapılması dikkat çekti. Erdoğan'ın sivil plakalı makam aracında 5 araçlı konvoy eşlik etti.

GÜNCEL SİYASET VE DIŞ POLİTİKA KONUŞULDUBasına kapalı gerçekleştirilen görüşme 14.08'de başladı, 14.40'ta bitti. Erdoğan'ın evden ayrılmasından 15 dakika sonra Bahçeli, partisinin genel merkezine gitmek üzere yola çıktı. Görüşmede güncel siyasetin ve dış politikanın konuşulduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Bahçeli'nin gün içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği bildirilmişti.

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