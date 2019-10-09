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ERDOĞAN, BAHÇELİ, KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’İ ARADI!

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ERDOĞAN, BAHÇELİ, KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’İ ARADI!
Suriye'deki operasyonun başlamasının ardından Erdoğan siyasi parti liderlerini arayarak bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgi verdi.

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