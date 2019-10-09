Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgi verdi.
- BIST 99.649
- Altın 284,144
- Dolar 5,8613
- Euro 6,4365
- İstanbul 18 °C
- Ankara 23 °C
- JETLERİMİZ TERÖR YUVALARINI YERLE BİR EDİYOR!
- ERDOĞAN, BAHÇELİ, KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’İ ARADI!
- BERGÜZAR KOREL, ABLASINA DAVA AÇIYOR!
- TÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!
- KOMİK CEZAEVİ SÜRECİ
- TÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÖYLE DUYURDU!
- 1453’TEN BUGÜNE İSTANBUL EĞLENCESİ: PERA MÜZİKALİ
- ÜNLÜ MODEL YİNE RAHAT DURMADI.. POLİSİN BAŞINI YAKAN GÖRÜNTÜ!
- SURİYE’DEN KÜSTAH TÜRKİYE AÇIKLAMASI!
- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ!
- MİLEY CYRUS HASTANEYE KALDIRILDI!
- SERENAY SARIKAYA’DAN HAYRANLARINI ÜZEN KARAR!
- KOMANDOLARDAN'DAN TRUMP'A TOKAT GİBİ OPERASYONA HAZIRIZ KLİBİ!
- MEHMET HABERAL'DAN FLAŞ YİĞİT BULUT AÇIKLAMASI!
- MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ 16 GÜNDÜR YOK!
ERDOĞAN, BAHÇELİ, KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’İ ARADI!
Suriye'deki operasyonun başlamasının ardından Erdoğan siyasi parti liderlerini arayarak bilgi verdi.
Etiketler: recep tayyip erdoğan, Vladimir putin, rusya, suriye, kemal kılıçdroğlu, devlet bahçeli, meral akşaener, iyi parti, chp, mhp
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
JETLERİMİZ TERÖR YUVALARINI YERLE BİR EDİYOR!Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG unsurlarına yönelik askeri harekatın başladığını Twitter hesabından duyurdu.
ERDOĞAN, BAHÇELİ, KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’İ ARADI!Suriye'deki operasyonun başlamasının ardından Erdoğan siyasi parti liderlerini arayarak bilgi verdi.
BERGÜZAR KOREL, ABLASINA DAVA AÇIYOR!Ablasının yeni hayatını anlatmasından rahatsız olan Bergüzar Korel, Zeynep Korel'i susturmak için avukatına talimat aldırdı.
TÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!SURİYE'de Fırat'ın doğusuna yönelik beklenen harekata ilişkin son dakika haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekatın başladığını duyurdu.
KOMİK CEZAEVİ SÜRECİSeren Serengil, sancılı bir boşanma süreci geçirdiği Yaşar İpek’in kendisine şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için mahkemeye başvurmuş ve bir aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı.
VİDEO GALERİ
- 17:57 - JETLERİMİZ TERÖR YUVALARINI YERLE BİR EDİYOR!
- 17:28 - ERDOĞAN, BAHÇELİ, KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’İ ARADI!
- 17:21 - BERGÜZAR KOREL, ABLASINA DAVA AÇIYOR!
- 17:03 - TÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!
- 16:59 - KOMİK CEZAEVİ SÜRECİ
- 16:34 - TÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÖYLE DUYURDU!
- 16:10 - 1453’TEN BUGÜNE İSTANBUL EĞLENCESİ: PERA MÜZİKALİ
- 15:56 - ÜNLÜ MODEL YİNE RAHAT DURMADI.. POLİSİN BAŞINI YAKAN GÖRÜNTÜ!
- 15:30 - SURİYE’DEN KÜSTAH TÜRKİYE AÇIKLAMASI!
- 15:23 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ!
- 15:12 - MİLEY CYRUS HASTANEYE KALDIRILDI!
- 14:42 - SERENAY SARIKAYA’DAN HAYRANLARINI ÜZEN KARAR!
- 14:27 - KOMANDOLARDAN'DAN TRUMP'A TOKAT GİBİ OPERASYONA HAZIRIZ KLİBİ!
- 14:11 - MEHMET HABERAL'DAN FLAŞ YİĞİT BULUT AÇIKLAMASI!
- 13:57 - MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ 16 GÜNDÜR YOK!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim