Medyafaresi.com'un haberine göre; Erdoğan, her ne kadar "esameleri bile okunmayacak" dese de parti tabanından yeni kurulacak partilere kayışı önlemek için teşkilatlarda çalışma başlatıldı.
Milletvekillerinin de katılımıyla küskün ve kırgın partililerin gönlünün alınması için illerde "vefa toplantıları" düzenleniyor. Bazı AKP’li kurmaylar, bu toplantıların yararının mutlaka olacağını, ancak geç bir adım olduğunu dile getirerek "Bir panik havasıyla hareket ediliyor. Daha serinkanlı bir politika izlenmeli" görüşünü dile getiriyor.
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ERDOĞAN, BABACAN'IN PARTİSİNE KARŞI ÖNLEM ALDI!
Erdoğan, partisinde Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerine kayışı önlemek için çalışma başlattı.
Medyafaresi.com'un haberine göre; Erdoğan, her ne kadar "esameleri bile okunmayacak" dese de parti tabanından yeni kurulacak partilere kayışı önlemek için teşkilatlarda çalışma başlatıldı.
Etiketler: Cumhurbaşkanı, Erdoğan, Yeni Parti, Önlem
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