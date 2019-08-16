ERDOĞAN, ATANAN ABD BÜYÜKELÇİSİNE NE ZAMAN RANDEVU VERECEK?

ABD ile yaşanan S-400 gerilimi gittikçe tırmanıyor.

ABD’nin Ankara’ya atanan büyükelçisi David Satterfield için dün ABD Dışişleri Bakanlığı’nda yemin töreni düzenlendi. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a "güven mektubunu sunamadığı" için "resmen" göreve başlayamadı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; ABD Senatosu, Satterfield’ın atamasını 28 Haziran’da onayladı ve ABD’nin yeni büyükelçisi, 10 Temmuz’da Türkiye’ye geldi. Satterfield Türkiye’ye gelir gelmez resmen göreve başlaması için gerekli prosedür olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sunmak için randevu talep etti. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Satterfield’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sunacağı tarih halen kesinleşmedi.