ERDOĞAN AMERİKA'YA KİMİ GÖNDERDİ?

CHP’nin Washington Temsilcisi Yurter Özcan İstanbul seçiminin sonucunun uluslararası bazı planları harekete geçirdiğini söyledi

, Öcalan’ın avukat yasağının kalkmasının da bunun bir parçası olduğunu iddia etti.

Özcan, “Bundan sonra Kürt seçmeni yanına çektirmek için ABD üzerinden Kandil’e ateşkes ilan ettirilebilir, izleyicilerimiz bunu takip etsinler” diye konuştu.

Sputnik'de yer alan habere göre RSFM'de yayınlanan Fotoğrafın Tamamı programında Ahu Özyurt’un sorularını yanıtlayan CHP’nin Washington Temsilcisi Yurter Özcan, "Berat Albayrak’ın ziyaretinden sonra Tayyip bey çok yakınındaki bir ismi Mücahid Aslan’ı Washington’a yolladı.

Onun temaslarının büyük çoğunluğu Büyükelçiliğin dışarıda bırakıldığı temaslar. Mücahit Aslan’dan aldığı bilgilerle Tayyip bey bazı hamleler yapıyor olabilir. 7 Haziran-1 Kasım arasında da Kürt aşiretleri için devreye girmişti.





Mücahit Aslan’ın kimliği, babasının Ak Parti kurucusu olduğu ve bölgedeki etkisi düşünülürse seçim için birşeyler konuşulduğu anlaşılıyor."

“Aslan, bazı arka koridor temasları yürüttü”

Fotoğrafın Tamamı programında Ahu Özyurt’un sorularını yanıtlayan Yurter Özcan şöyle konuştu: “Berat Albayrak’ın ziyaretinden sonra Tayyip bey çok yakınındaki bir ismi Mücahid Aslan’ı Washington’a yolladı.

Onun temaslarının büyük çoğunluğu Büyükelçiliğin dışarıda bırakıldığı temaslar. Dışişleri Bakanlığı ya da diğer resmi kurumlara gittiğinde yanında tercüman hariç kimse bulunmadı. Ne görüştüğünü tam olarak bilmiyoruz.

Berat Albayrak ve Hulusi Akar’dan sonra onun gelmesi anlamlı. Mücahit Aslan’dan aldığı bilgilerle Tayyip bey bazı hamleler yapıyor olabilir. Ama zaman dar, bu büyük pazarlığı kotarabilecek mi, emin değilim.

7 Haziran-1 Kasım arasında da Kürt aşiretleri için devreye girmişti. Mücahit Aslan’ın kimliği, babasının Ak Parti kurucusu olduğu ve bölgedeki etkisi düşünülürse seçim için birşeyler konuşulduğu anlaşılıyor”

Yurter Özcan, kendi bağlantıları ile öğrendiği bu görüşmenin, İstanbul seçimini uluslararası bir pazarlığın parçası yapmak amaçlı olduğunu belirtti. “Bu pazarlığın içinde S,400’ler var, güvenli bölge var, Kürt açılımı var, Öcalan’ın durumu var.

Bu belli ki uluslararası bir pazarlığa dönüştürülmeye çalışılıyor, olur mu olmaz mı göreceğiz. ABD’nin Türkiye ve SDG arasında arabuluculuk yaptığını resmen açıklama tarihi 18 Nisan, yani daha Ekrem İmamoğlu’na mazbata verildikten bir gün sonra.

Bunu da ABD Savunma Bakan yardımcısı seviyesinde açıkladılar. Biz buna soru önergesi verdik. AK Parti önce yok dedi sonra da YPG ile görüşmüyoruz dedi. Bundan sonrasında YPG Kurucu Komutanı, Mazlum Kobani açıklama yaptı. Sonra Öcalan’ın avukatıyla görüşmesi sağlandı”

Yurter Özcan, geçen hafta Türkiye destekli muhalifler ile YPG arasında da bir tutuklu değişimi ya da yer değiştirmesi yapıldığını söyledi ve “Afrin’de içinde 600’den fazla YPG’linin olduğu ve MİT ve Suriyeli muhaliflerin desteklediği bir hapishaneden şartların daha iyi olduğu bir hapisaneye kaydırma yapıldı” dedi.

Özcan, “Bundan sonra Kürt seçmeni yanına çektirmek için ABD üzerinden Kandil’e ateşkes ilan ettirilebilir, izleyicilerimiz bunu takip etsinler” diye konuştu