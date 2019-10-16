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ERDOĞAN AKP’Lİ VEKİLLERİ CANLI YAYINDA FIRÇALADI!

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ERDOĞAN AKP’Lİ VEKİLLERİ CANLI YAYINDA FIRÇALADI!
Erdoğan, bütün televizyonlar, grup toplantısını canlı yayında verirken, AKP'li vekilleri fırçaladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında konuştu. Erdoğan, bütün televizyonlar, grup toplantısını canlı yayında verirken, AKP'li vekilleri fırçaladı. Erdoğan, "Burada hassas olmamız lazım. Hele bu dönemde daha hassas olmamız lazım. Arkadaşların sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım. Bunu özel bir ricam olarak söylüyorum" dedi.

Öte yandan, Erdoğan'ın konuşması sırasında, AKP'lilerin, Gündoğdu Marşı'nın sözlerini değiştirerek söylemesi de dikkat çekti.

1960'lı yıllarda özellikle DEV-GENÇ ile özdeşleşmiş olan Gündoğdu Marşı söylenmesi bir hayli ilginçti. .

İşte o anlar:

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