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ERDOĞAN, ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU!

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ERDOĞAN, ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; 
"Yargı üzerinden, milletten ve hukuktan aldığı yetkiyle görevini yapan yürütme erki ile onun temsilcisi olan Cumhurbaşkanı'na saldırmak, aslında doğrudan siyasal alanı hedef almaktır." 
"Kuvvetler ayrımındaki yerinin ötesinde, tamamen ideolojik ve bağnaz bir tahayyülle yargı bağımsızlığı sözünü gündemde tutanlar, en çok demokrasiye, Cumhuriyete, milli iradeye zarar veriyor." 
"Bugün de, demokrasimizi güçlendirmek, vatandaşlarımızın adalet beklentisine en yüksek cevabı vermek, uluslararası alanda Türkiye’nin 'hukuk devleti’ niteliğini tahkim etmek amacıyla yeni reform hazırlıkları içindeyiz." dedi.

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