Erdoğan açtığı davalarda kimlerden ne kadar tazminat kazandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tazminat davalarından ne kadar kazandı? Manevi tazminat davalarında Erdoğan bugüne kadar en fazla tazminatı Kılıçdaroğlu'na açtığı davalardan kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar kişilik haklarına saldırı ve hakaret nedeniyle 400 bin TL'den fazla tazminat davası kazandı.Erdoğan, çoğunlukla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara'da açtığı tazminat davalarında 2005'ten bugüne toplam 147 bin TL manevi tazminat aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, 5 Haziran 2009'da düzenlenen mitingdeki ifadeleri nedeniyle 4, 26 Temmuz 2010'da düzenlenen mitingdeki ifadeleri nedeniyle de 6 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, 31 Temmuz ve 8 Ağustos 2010'da düzenlenen mitinglerdeki ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi de 26 Ekim 2010'da Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu 7 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırdı.

Erdoğan, 31 Ocak 2012, 7 Şubat 2012 ve 29 Ekim 2013'teki konuşmaları nedeniyle CHP Genel Başkanı'ndan 3 ayrı davada 20 bin lira tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 2 dava ise halen sürüyor.

Bu süreçte reddedilen/vazgeçilen davalar da oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı 13 davadan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından feragat etti. Aynı süreçte Kılıçdaroğlu da Erdoğan aleyhine açtığı 3 davadan vazgeçti.

Erdoğan'ın, 22 Kasım 2011'deki konuşması nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat davası Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a açtığı 6 dava da mahkemelerce kabul edilmedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Man Adası ile ilgili ikinci davada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

En son ODTÜ mezuniyet törenindeki bir pankartın ardından tweet atan yapan Kılıçdaroğlu'na bu kez de Erdoğan tarafından 1 milyon liralık tazminat davası açıldı.

Ayrıca 72 CHP'li hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar basına yansıyan davalar itibariyle 418 bin TL'lik tazminat davasını kazandığı görülüyor.

2005 yılında muhalefetin Meclis'e verdiği soru önergesine Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek'in verdiği cevaba göre Erdoğan o tarihte 57 tazminat davası açmış, sonuçlanan 31 davadan 21'i kabul edilmiş ve Başbakan bu davalardan 111 bin 500 TL tazminat almıştı. İstediği tazminat tutarı ise 770 bin TL idi.

Diğer öne çıkan, basına yansıyan davalar ve tazminat detayları ise şu şekilde;

Devlet Bahçeli 44 bin 500,

Cem Uzan 40 bin,

Memduh Bayraktaroğlu 25 bin,

Haluk Koç 20 bin,

Ali Topuz 15 bin,

Deniz Baykal 10 bin,

Müjdat Gezen 10 bin,

Deniz Bölükbaşı 10 bin,

Necati Doğru 10 bin,

Özdal Üçer 10 bin,

Ahmet Ersin 10 bin,

Zeki Sezer 10 bin,

Evrensel Gazetesi 10 bin,

Erkan Mumcu 7 bin,

Yılmaz Özdil 7 bin,

Aydınlık Gazetesi 5 bin,

Erbil Tuşalp 5 bin,

Gazeteci Cüneyt Arcayürek 5 bin,

Gazeteci Merdan Yanardağ 5 bin,

Gazeteci Perihan Mağden 5 bin,

Oktay Vural 4 bin,

Gazetecei Kemal Baytaş 3 bin TL.