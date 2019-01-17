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Erdoğan açıkladı Menbiç saldırısı ABD'nin çekilme kararını etkileyebilir

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Erdoğan açıkladı Menbiç saldırısı ABD'nin çekilme kararını etkileyebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic ile ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık'taki Brexit sürecini yakından takip ettiklerini söyledi. Erdoğan, Menbiç'teki patlamaya ilişkin olarak, "ABD'nin çekilme kararını etkileme anlamına gelebilir. Bize gelen bilgi 5'i ABD askeri 20 ölü var" dedi. Erdoğan ayrıca Amerikan askerlerine yönelik yapılan bu saldırının, ABD'nin çekilme kararını etkileme anlamına geldiğini de ifade etti.

Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile ortak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şunları kaydetti:
 Ülkelerimizi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunda aynı hassasiyetleri paylaştığımızı ifade etmek isterim. Hırvatistan, Türkiye'nin AB üyeliğinin en büyük destekçisidir. 

Brexit sürecini yakından izliyoruz. Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz.

Trump ile görüşmemizde bu konu gündeme gelmedi. Trump'la yaptığımız görüşme ağırlıklı olarak bölgeden buradaki ABD askerlerinin çekilmesi, bu çekilme esnasında neler yapabiliriz. Diğer konu da 20 mil güvenli bölge konusu. Bu konuda da Türkiye olarak biz güvenli bölge ile ilgili üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu belirttik.

Sadec Kobani'den 300 bin Kürt'ü misafir ediyoruz. 

 ABD'nin çekilme kararını etkileme anlamına gelebilir. Bize gelen bilgi 5'i ABD askeri 20 ölü var.

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