ERDOĞAN, 30 AĞUSTOS TEBRİKLERİNİ KABUL ETTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tebrikleri kabul etti.

İHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Tebrikat töreninde Cumhurbaşkanı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, yüksek yargı organı başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.