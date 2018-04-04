Erdil - Begüm Çiftinin Bebek Acısı

Erdil Yaşaroğlu-Begüm Kütük çifti, acı gelişmeyle sarsıldı.Magazin - 04.04.2018 11:142010 yılında nikah masasına oturan, 8 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, acı bir olayla sarsıldı. 3.5 aylık hamile olan, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu bile öğrenen Kütük, bebeğini kaybetti. Hamileliğin ilk günlerinde müjdeyi sadece yakın dostlarıyla paylaşıp mutluluklarını dile getiren çift, Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade’nin iki hafta önceki düğününde basına mutluluk pozları vermişti. Belirginleşen göbeğiyle objektife yansıyan Begüm Kütük, gülerek “Bebek büyüyor. Yalnız çok hızlı kilo alıyorum onu ne yapacağım konusunda bir fikrim yok” demişti.
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Erdil Yaşaroğlu ve Begüm Kütük'ün bebek acısı!3.5 aylık hamile olan Begüm Kütük, bebeğini kaybetti.
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