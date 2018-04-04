  • BIST 113.437
  • Altın 173,620
  • Dolar 4,0113
  • Euro 4,9285
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAntalya'da Büyük Panik..! Yanıyor!

Erdil - Begüm Çiftinin Bebek Acısı

»
Erdil - Begüm Çiftinin Bebek Acısı
Erdil Yaşaroğlu ve Begüm Kütük'ün bebek acısı!3.5 aylık hamile olan Begüm Kütük, bebeğini kaybetti.

Erdil Yaşaroğlu-Begüm Kütük çifti, acı gelişmeyle sarsıldı.Magazin - 04.04.2018 11:142010 yılında nikah masasına oturan, 8 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, acı bir olayla sarsıldı. 3.5 aylık hamile olan, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu bile öğrenen Kütük, bebeğini kaybetti. Hamileliğin ilk günlerinde müjdeyi sadece yakın dostlarıyla paylaşıp mutluluklarını dile getiren çift, Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade’nin iki hafta önceki düğününde basına mutluluk pozları vermişti. Belirginleşen göbeğiyle objektife yansıyan Begüm Kütük, gülerek “Bebek büyüyor. Yalnız çok hızlı kilo alıyorum onu ne yapacağım konusunda bir fikrim yok” demişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Eşine Paris Sürpriz03 Nisan 2018 Salı 16:35
  • Amine'nin Stresli Günleri!03 Nisan 2018 Salı 14:13
  • Emily'nin cesur tercihi03 Nisan 2018 Salı 11:58
  • Yılın Aşk Olayı!03 Nisan 2018 Salı 11:57
  • Evlilik Teklifine Ne Dedi?03 Nisan 2018 Salı 11:50
  • TÜRK POP MÜZİĞİ SANATÇISI DİLEK AMERİKAN BASININ İLGİSİNİ ÇEKTİ30 Mart 2018 Cuma 16:08
  • ÜNLÜLER AKIN ETTİ30 Mart 2018 Cuma 15:51
  • Demi Rose’dan cesur dekolte30 Mart 2018 Cuma 13:56
  • Cem Yılmaz 12 kilo verdi30 Mart 2018 Cuma 13:50
  • O Davada Karar Çıktı29 Mart 2018 Perşembe 15:41
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim