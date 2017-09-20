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Erdem Kınay'ın eşi evi terk etti

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Erdem Kınay'ın eşi evi terk etti
Müzisyen Erdem Kınay’ın, 2014’te evlendiği Sinem Kınay’a ihanet ettiği, Faslı bir şarkıcı ile birlikte olduğu dedikodusu uzun zamandır müzik dünyasında konuşuluyordu.

Erdem Kınay geçen hafta Taksim’deki Pera Cafe’de, Faslı şarkıcı Hind ile görüntülendi.

Sarmaş dolaş eğlenen ikili çıkışta “Biz iş arkadaşıyız. Daha önce ‘Her Gece Kal’ şarkısında düet yaptık” dedi.

Ancak bu açıklama Sinem Kınay’ı ikna etmedi. Fotoğrafları gazetelerde görünce kızları Tanem’i (3.5) alıp evi terk etti.

İKNA TURUNDA

Erdem Kınay eşi Sinem Kınay’ın yüklü bir tazminat isteyip boşanmasından korkuyor. Bu yüzden Sinem Hanım’ı ikna etmeye çalışıyor.

Bir şarkıyı 60 bin TL’ye aranje eden Erdem Kınay en çok kazanan müzisyenler arasında. Acarkent’te 5 milyon TL’lik evi, biri 850 bin diğeri 700 bin TL olmak üzere 2 arabası ve başka yatırımları bulunuyor.

Erdem Kınay aşk yaşadığı iddia edilen Faslı Hind ile düet yapmıştı.

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