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Erdal Acar malikanesini niye satışa çıkardı

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Erdal Acar malikanesini niye satışa çıkardı
Bodrum Yalıkavak’taki bir malikane, 97.500.000 TL’den satışa sunuldu. Herkesin merak ettiği özel havuzlu ve 2 bin 500 metrekarelik evin sahibi Erdal Acar çıktı!

Sosyete, iş ve magazin dünyasından birçok ismin ev sahibi olduğu Bodrum, bu satışı konuşuyor... Geçtiğimiz günlerde "satılık" olarak ilana çıkan bir malikane, fiyatıyla dudak uçuklattı.

10'dan fazla odası, 6'dan fazla banyosu olan 2 bin 500 metrekarelik özel havuz ile iskeleli malikane, tam 97 milyon 500 bin TL'den satışa çıktı. 12 araçlık otoparkı ile saunası gibi birbirinden lüks detayları olan malikanenin sahibinin kim olduğunu ise Takvim Gazetesi buldu.

OTEL OLACAK KADAR BÜYÜK

Eşi Kardelen Hanım ve çocuklarıyla daha çok İzmir'deki villalarında konaklayan Erdal Acar'ın malikanesini neden satışa çıkardığı bilinmiyor.

KENDİNE AİT İSKELESİ VAR

Bu arada Yalıkavak'ın Geriş bölgesindeki lüks villa, 100 odalı butik otele dönüştürülebilecek alana sahip...

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