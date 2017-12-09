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Erçel Aldatıldı Mı?

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Erçel Aldatıldı Mı?
Mehmet Dinçerler, Hande Erçel'i aldattı mı?

Mehmet Dinçerler, sevgilisi Hande Erçel'i aldattığı yönünde iddialara cevap verdi. Dinçerler, "Birisi bir kuyuya bir taş atıyor. Kırk akıllı çıkartamıyor. Biz de çıkartamadık" diyerek iddiaları yalanladı.

Oyuncu Hande Erçel'i aldattığı yönünde iddialar ortaya atılan Mehmet Dinçerler hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.Mehmet Dinçerler, "Özel hayatım hakkında pek konuşmuyorum. Biliyorsunuz" dedi. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'ın haberine göre Emirgan'da bir kız arkadaşıyla görüntülenmesi için ise Dinçerler, "Yorum yapmak istemiyorum. Birisi bir kuyuya bir taş atıyor. Altı boş bir taş atılıyor. Ondan sonra kırk akıllı çıkartamıyor. Biz de çıkartamadık. Çıkartmaya da çalışmadık" diye konuştu.

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