Epos 7 Derneği Stratonikeila Kentinde sürdürülen kazı çalışmalarında çalışan öğrencilerin masraflarını karşılamak için iftar düzenledi.
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EPOS 7 DERNEĞİ'NDEN ANLAMLI İFTAR
EPOS 7 DERNEĞİ'NDEN ANLAMLI İFTAR
Epos 7 Derneği Stratonikeila Kentinde sürdürülen kazı çalışmalarında çalışan öğrencilerin masraflarını karşılamak için iftar düzenledi.
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- 19:49 - Büyük iddia!!!
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