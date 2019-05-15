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EPOS 7 DERNEĞİ'NDEN ANLAMLI İFTAR

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Elif Girgin

Epos 7 Derneği Stratonikeila Kentinde sürdürülen kazı çalışmalarında çalışan öğrencilerin masraflarını karşılamak için iftar düzenledi.
Zafer Kozanoğlu ve Esra Erandan'ın Hayati Ocakbaşı'nda ev sahipliğini yaptığı gecede cemiyetin bir çok sevilen ismi hazır bulundu.
Keyifli bir iftar yaparken öğrencilere de yardımda bulunmus olduk . Bu tarz organizasyonları canı gönülden destekliyorum.43c23abe-69a1-4c7e-8013-bbe7710f1687.jpg

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