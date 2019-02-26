  • BIST 104.684
  • Altın 225,942
  • Dolar 5,3006
  • Euro 6,0238
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASilivri'de deniz 150 metre çekildi

EPGİS açıkladı! Motorine ve Benzine zam..

»
EPGİS açıkladı! Motorine ve Benzine zam..
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına da 28 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 6,09 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul’da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir’de 6,09 liradan 6,37 liraya yükselecek.

Benzinin fiyatı Ankara’da ortalama 6,44 liradan 6,61 liraya, İstanbul'da 6,37 liradan 6,54 liraya, İzmir'de 6,42 liradan 6,59 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteorolojiden son dakika kar uyarısı26 Şubat 2019 Salı 10:57
  • Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon26 Şubat 2019 Salı 10:55
  • Mustafa Sarıgül adını kullanarak dolandırıcılık yaptı25 Şubat 2019 Pazartesi 16:16
  • Ankara'da dev operasyon.. 100 asker gözaltına alındı25 Şubat 2019 Pazartesi 16:08
  • Başkalarının Hayatı25 Şubat 2019 Pazartesi 14:05
  • Örgüte dair her şeyi bir bir anlattı25 Şubat 2019 Pazartesi 13:26
  • İspanya'da uçak düştü: 2 kişi öldü25 Şubat 2019 Pazartesi 12:42
  • Erdoğan'dan Mabel Matiz'e başsağlığı telefonu25 Şubat 2019 Pazartesi 08:36
  • Silivri'de deniz 150 metre çekildi25 Şubat 2019 Pazartesi 01:09
  • Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklama24 Şubat 2019 Pazar 23:11
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim