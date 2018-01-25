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Eniştesinden mi Hamile Kaldı?

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Eniştesinden mi Hamile Kaldı?
Üçüncü çocuğunu geçtiğimiz günlerde kucağına alan Kim Kardashian'ın taşıyıcı anne olarak kardeşi Kylie Jenner'ı kullandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

ABD'li Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin taşıyıcı anneden olan üçüncü çocukları geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi. Çiftin çocuklarının doğmasının ardından akıllara aynı tarihlerde hamile kaldığını açıklayan Kylie Jenner'ı getirdi. Zira Jenner'ın, Kim Kardashian'ın taşıyıcı annesi olabileceği konuşuluyor.

HER DÖNEM GÜNDEMDE KALMAYI BAŞARDILAR

'Keeping Up With the Kardashians' isimli reality show programıyla dünya çapında üne kavuşarak fenomen olan Kardashian ailesi, her hareketiyle gündeme gelmeyi başarıyor.Yaşam tarzlarını ve çalkantılı hayatlarını 11 senedir gözler önüne seren aile, son dönemlerde anneleri Kris Jenner'dan dünyaya gelen Kendall ve Kylie Jenner ile konuşuluyor. Jenner ailesi özellikle 2015 yılında cinsiyet değiştirerek kadın olan baba Caitlyn Jenner ile konuşulsa da iki kızları her zaman dünya basınının gündeminde olmayı başardı.

Ailenin küçük kızı Kylie Jenner ise ikiliden belki de en gözdesi. Büyük ablalarını örnek alan Kylie, her hareketiyle dünya basınına bombayı bırakmayı başarıyor.

SON DÖNEMLERDE HAMİLELİK HABERLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kylie, son dönemlerde ise hamilelik haberleriyle gündemdeydi. Hali hazırda ABD'li rap sanatçısı Travis Scott ile mutlu bir birlikteliği olan 20 yaşındaki Kylie Jenner, eylül ayında hamile olduğunu açıklamıştı.O günden bu yana objektiflerden göbeğini gizlemeyi başaran Jenner'ın gerçekten hamile olup olmadığı ise magazin gündeminde her zaman tartışıldı. Öyle ki Kylie'nin kendi bebeğine değil de ablası Kim Kardashian'ın bebeğine taşıyıcı anne olduğu bile konuşuldu.

KİM KARDASHİAN, TAŞIYICI ANNE TERCİH ETMİŞTİ

Benzer bir şekilde eylül ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklayan 37 yaşındaki Kim Kardashian, kendisinde plasenta akretmanı olduğu için hamilelik sürecini taşıyıcı anne ile geçirmişti.

 

 

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