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Eniştem gece koynuma girdi!

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Eniştem gece koynuma girdi!
Bursa'da fabrikada işçi Berk D.'nin (35), baldızı B.E.'ye (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, mahkemeye delil olarak sunulan gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile birlikte yaşayan B.E., ablasında kaldığı bazı geceler, eniştesinin yanına gelerek kalçasına dokunduğunu ileri sürdü. Anne ve kızının şikayeti üzerine tutuklanan Berk D. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Berk D., kendisine komplo kurulduğunu ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi.

B.E. ise "Bir defasında eniştem çalışırken ablam ile onun yatağında yattım. Sabah ablam işe gitmiş, farkında değilim. Eniştem ise yatağa girmiş. Ablam ile yattım eniştem ile uyandım" diyerek eniştesini suçladı.

GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

 

Annesi ve ablasının, B.E.'nin anlattıklarının ardından eve yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüler de mahkemeye delil olarak sunuldu. Görüntüde, gece eve gelen enişte Berk D.'nin, baldızının uyuduğu salonda önce üzerini değiştirdiği, sonra kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kenarından tutup attığı görüldü. Berk D., kameranın açısından çıkarken üzeri açılan B.E.'nin uyumaya devam ettiği, bir ara yerinde dönerek yorgan ile üzerini tekar örttüğü görüldü.

BİLİRKİŞİ İNCELEYECEK

Mahkeme heyeti, en son görülen duruşmada, mahkemeye sunulan, sanığın baldızının üzerindeki yorganı kaldırırken çekilen kamera görüntüsünün bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.

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