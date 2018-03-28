Organizatör ve menajer engin taşkıran ülke genelin de gerçekleştirdiği. Konser ve festivallerin yanı sıra menajerlik alanın da başarısı kanıtladı.

ENGİN TAŞKIRANIN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE ÜNLÜ AKIMI.

Organizatör ve menajer engin taşkıran ülke genelin de gerçekleştirdiği. Konser ve festivallerin yanı sıra menajerlik alanın da başarısı kanıtladı. Bir çok ünlü sanatçının da menajerliğini de yaptı. Ömür gedik banu parlak nez mustafa cecelinin kardeşi sinan Ceceli gibi isimler ile çalıştı. Geçtiğimiz. Akşam Nişantaşı stalk ‘ta gerçeklesen doğum günü partisine ünlü akımı yağdı. Nurcan sabur, yaşar çakmak. Nurettin soydan. Metin çoşkun onur kiriş ayhan aşan oryantel sultan özlem ceylan safa hişir survivor mert palavaroğlu, gece de sunucu oyuncu esra sönmezer dj kabinin de sahne aldı.