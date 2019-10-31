ENGİN AKYÜREK İLE NESLİHAN ATAGÜL YILLAR ÖNCESİNE DÖNDÜ!

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu, 'Sefirin Kızı' ilk sahne çekimleri için yıllar öncesine geri döndü.

Star’ın yeni sezondaki iddialı projelerinden ‘Sefirin Kızı’ dizisinin çekimleri Bodrum Muğla’da başladı. Başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu dizinin ilk sahnesinin çekimleri için yıllar öncesine geri döndü. Geçmişe dayanan büyük aşklarının anlatıldığı sahnelerin çekimi için yıllar öncesine geri dönen Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun yeni imajları dikkat çekti.

Akyürek yıllar sonra sakalsız ve kısa kestirdiği saçlarıyla seyirci karşısına çıktı. Neslihan Atagül Doğulu da hafif makyajı ve spor tarzı ile beğeni topladı. Yapımına O3 Medya ve NGM’nin birlikte imza attığı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.