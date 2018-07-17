Engelsiz Bir Dünya İçin Yola Çıkan Bisikletçiler Avcılar'da

Engelsiz bir dünya için yola çıkan bisikletçiler Avcılar'da "Engelsiz Bir Dünya İçin" Avrupa yollarına düştülerİSTANBUL - Türkiye'nin dört bir yanından bir araya gelen bisikletçiler,"Engelsiz Bir Dünya İçin" Avrupa yollarına düştü.

Ülkemizdeki ve Dünyadaki engelli sorunlarına dikkat çekmek için Türkiye'nin dört bir yanından yola koyulan bisikletçilerin ilk durağı İstanbul Avcılar oldu. "Bir Düş Kuruyoruz Barikatsız Bir Dünya İçin" sloganıyla Avrupayı pedallayarak geçecek bisikletçiler uzun yolculukları öncesi Avcılar Belediyesi'ne ait Gümüşpala Paşaeli Kent Parkı'nda "Eğitim Kampı" kurdu.

Engel Tanımayan Bisikletçilere Başkan Dr. Handan Toprak Benli'den Destek

Gümüşpala Paşaeli Kent Parkı'nda Göl Manzarası eşliğinde son hazırlıklarını yapan bisikletçilerin birde konuğu vardı. Duyarlı bisikletçilere birçok konuda destek olan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli kamp alanını ziyaret ederek Avrupa yolculuğunu çıkacak Engelliler ve bisikletçileri ile buluştu.

"Bir Düş Kuruyoruz Barikatsız Bir Dünya İçin" sloganıyla 15 Temmuz Pazar günü Taksim Meydanı'ndan başlayacak bu etkinliğin önemli bir adım olduğunu belirten Başkan Toprak Benli;Zihinlerdeki engellerin kaldırılması ve Engelsiz bir dünyanın yaratılması için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Başkan Dr. Handan Toprak Benli Keyifli anların yaşandığı ziyarette Avrupayı pedallayacak duyarlı bisikletçilere başarılar diledi.

49 Gün Hayata Pedal Çevirecekler

Engellilerin hak ve mahrumiyetlerine dikkat çekmek için 15 Temmuz Pazar günü Türkiye İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu önünden başlayarak sırasıyla Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, İsviçre, Luksenburg, Belçika ve Hollanda'da bir dizi etkinlik ve konuşma yapacak. Bisikletçilerin 49 gün hayata pedal çevirecekleri eylem; 1 Eylül 2018 Dünya Barış Günü'nde Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Adalet Yüksek Divanı önünde yapılacak konuşmalar, filim gösterimi ve konser ile son bulacak.