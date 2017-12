Engellilere Müthiş Destek

Bakırköy Belediyesi’nin, 3 Aralık Dünya Engeliler günü dolayısıyla ünlü isimler ile görme engelli milli sporcuları ve ampute futbolcuları arasında gösteri maçı düzenlendi.

Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’ne gerçekleşen etkinliğe Ünlüler Takımı olarak milli futbolculardan Saffet Akyüz, Fatih Akyel, Büyük Savaş (Savaş Demiral), Hakan Saral, Şevket Candar, Benhur Babaoğlu, Hüseyin Cimşir, Oyuncu ve Sunucu Meral Kaplan katıldı. Ayrıca Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri Yavuz Karataş, Engin Aksu, Hasan Yıldız, Ertan Güntal, Mehmet Yüksel de destek için sahada bulundular.

Ünlüler Takımı’nda yer alan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ise etkinliğe katılan ünlülere ve görme engelli milli sporcuları, ampute futbol takımı sporcuları, Bakırköy Gençlik Spor Kulübü Bayan futbol takımı sporcularına teşekkür plaketi verdi.

Engellilerin Sorunlarına Duyarlılık Göstermeliyiz

Ampute Takımı (Tek Ayaklı Kramponlar) ve Görme Engelliler Takımı (Sesi Görenler) ile ayrı ayrı maç yapan Ünlüler Takımı her iki maçta da çok zor anlar yaşadı. Görme Engelliler Takımı karşısına göz bantları ile çıkan Ünlüler Takımı sahada hareket etmekte zorlanırken, farkındalık yaratmak için gerçekleştirilen bu etkinlikle engelli yurttaşlarımızın seçtikleri bu branşlarda ne kadar zorlu bir mücadele verdiklerini şimdi daha iyi anladıklarını dile getirdiler. Ünlüler Takımı adına konuşan ve organizasyonun ev sahipliğini yapan Bülent Kerimoğlu “Engelliler için farkındalık ve duyarlılık oluşturmak adına bu etkinliği gerçekleştirdik. Bugün burada destek vermekten onur ve gurur duyduğumuz engelli takımlarıyla bir araya gelmek başarılarına bir kez daha tanık olmak mutluluk verici. Gerek ampute takımına gerekse Sosyal Belediyecilik anlayışımız ile hizmet verdiğimiz tüm engelli yurttaşlarımıza, Belediye olarak her türlü imkanla yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Şu gerçeği asla unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Her sağlıklı birey birer potansiyel engellidir. Engellilerin sorunlarına duyarlılık göstermeliyiz. " şeklinde konuştu.

Etkinlikte hem ‘Tek Ayaklı Kramponlar’a hem ‘Sesi Görenler’e yenilen Ünlüler Takımı sahadan yine de gururla ayrıldı. Dostluğun kazandığı bu anlamlı günde maçların ardından gerçekleştirilen penaltı atışları ise eğlenceli anlara sahne oldu.