Engelli kızı otogarda istismar eden 2 şoför için 33 yıl hapis istendi

Büyük İstanbul Otogarı’nda bir otobüs firmasının 2 şoförü işitme engelli 20 yaşındaki F.A. adlı genç kıza cinsel istismarda bulundu

20 yaşındaki yüzde 40 işitme engelli F.A. adlı geç kız, 2 Aralık 2016’da İstanbul Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul Otogarı’nda dehşet dolu bir gece yaşadı. Büyük bir otobüs firmasında çalışan 2 şoför, genç kıza cinsel istismarda bulundu. Geçen yılın son günlerinde yaşanan istismar olayı soruşturma sonrası açılan davanın iddianamesiyle ortaya çıktı. Dehşet gecesi iddianamede şöyle aktırıldı:

‘METROYA BIRAKALIM’ DİYE KANDIRDILAR

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, Kayseri’den İstanbul’a gelen yolcu otobüsünün şoförleri Mehmet E. (45) ile Serhat O. (37) Esenler Otogarı’nda yolcularını indirdi. Esenler Otogarı içindeki akaryakıt istasyonuna gitmek üzere hareket eden otobüsün şoförü Mehmet E., yol kenarında bekleyen genç bir kızı görünce diğer şoföre durmasını söyledi. F.A. adlı genç kız, metroyla Beşiktaş’a gideceğini söylese de şoförler, kendisini metroya bırakacakları sözünü verdi. Otobüs, dış yıkama için otogardaki bir akaryakıt istasyonuna yanaştı. Mehmet E. genç kızı otobüsün orta bölümüne götürdü. F.A.’yı fiziki üstünlüğü ile etkisiz hale getirdi. Diğer şoför ise araçtan inerek otobüsün kapılarını kitledi. Yıkamanın ardından firmanın peronuna yanaşan otobüsün 31-32 No’lu koltuğunda Mehmet E., genç kıza tecavüz etti. Camları filmli, perdeleri kapalı otobüsten sesini duyuramayan genç kızı daha sonra şoförlerden Mehmet E., metroya götürdü. Turnikelerden engelli kimliğiyle geçen genç kız, güvenlik görevlilerine tecavüze uğradığını söyledi. Polis, 2 şoförü de gözaltına aldı. Mehmet E. tutuklanırken, diğer şoför Serhat O. adli kontrolle serbest kaldı.

‘400 LİRAMI ÇALDILAR’

Yüzde 40 engelli raporu olduğunu belirten F.A., olay gününü şöyle anlattı:

“Beşiktaş’a gidecektim. Yanımda duran otobüsteki kişi metroya bırakacağını söyledi. Samimiyetine güvenerek bindim. Mehmet E., bana İstanbul’un kötü ve güvensiz bir yer olduğunu belirterek başıma bir şey gelirse aramam için cep telefonunu verdi. Sonra arka bölüme götürüp bana saldırdı. Direndim, boğazımı sıktı. Termosla kafama vurdu. Arkada yatan kişi (muavin) bu sırada uyanmadı. Diğer şoför ise bizi izleyip gülüyordu. Yıkama bitince perona yanaşan otobüsten beni indirmediler. Sonra beni metroya bıraktılar. Metroda engelli kartımı ararken çantamdan 400 TL paramı da aldıklarını fark ettim. Şikâyetçiyim” dedi.

‘PARA KARŞILIĞI OLDUK’ İDDİASI

Soruşturma aşama sında ifade veren Mehmet E. ise iddiaları reddetti ve genç kızın davranışlarından cesaret alarak birliktelik teklif ettiğini öne sürdü. Mehmet E. ise o geceye ilişkin şu iddialarda bulundu:

“200 TL karşılığında ilişkiyi kabul etti. Otobüsü yıkattıktan sonra otogarda firmanın yazıhanesinin önünde kendi isteğiyle birlikte olduk. Üzerimde para olmadığını söyledim. ‘Banka hesabıma gönderirsin’ dedi. Sonra kendisini metroya bıraktım. Engelli olduğunu fark etmedim. Başında bere vardı, kulaklık gördüm.”

Serhat O. ise genç kızla şoförün para karşılığı ilişkiye girmek için anlaştığını duyduğunu söyleyip “Otobüsten diğer şoförün kadınla birlikte olması için indim. Kapıları kitledim ve uzaklaştım” diye konuştu.

33’ER YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Ünlü bir otobüs firmasının 2 şoförü hakkında, otobüslerine aldıkları işitme engelli bir genç kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla dava açıldı. Biri tutuklu 2 sanığa, “cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından 33’er yıla kadar hapis cezası istendi.