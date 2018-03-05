Enflasyon Rakamları Açıklandı

Enflasyon verilerinin ardından kur 3.81 düzeyinden 3.82 liranın üzerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyatları, yüzde 0.50 dolayındaki beklentilere karşın, Şubat'ta yüzde 0. 73 arttı, yıllık enflasyon yüzde 10.26 düzeyine, yurt içi üretici fiyatları da yüzde 2.68 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 13.71 düzeyine çıktı.

Haftaya yüzde 0.15’lik bir yükselişle başlayan dolar/TL verinin ardından yükselişini yüzde 0.31’e çıkartarak 3.82’nin üzerine çıktı. Euro/TL yüzde 0.08’lik bir düşüşün ardından enflasyon verisiyle tekrar yükselişe geçerek yüzde 0.06’lık bir artışla 4.69-470 bandından işlem görmeye başladı.

Euro/dolar paritesi ise İtalya’daki seçimlerde Euro karşıtı partinin beklenenden daha fazla destek görmesiyle yüzde 0.29’lük düşüüşle 1.2289 seviyesine geriledi.

Spinn Eğitim ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici bu hafta piyasaların gündeminin Türkiye enflasyon verisi, Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısı ve ABD’de tarım dışı istihdam verileri olduğunu aktardı.

Derici yaptığı piyasa değerlendirmesinde enflasyonun tek haneliye düşüp düşmeyeceği piyasa beklentileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak “Tek hane önemli. Eğer beklenenin altında gelirse, bu piyasaları biraz rahatlatır ve tahvil faizlerine pozitif yansır” dedi. Verinin tek haneli gelmemiş olması Derici’nin de işaret ettiği üzere kurları yukarı yönlü çevirdi.

Üretici Fiyat Endeksi’nin de enflasyona iki – iki buçuk aylık bir süre içinde etkisi olduğunun altını çizen Derici “ÜFE de çok önemli çünkü genelde bizim hesaplarımızda iki- iki buçuk ayda düşüş tüketici fiyatlarına yansır. Fakat burada ana kriter kalıcılığı. ÜFE’de birkaç aydır yavaşlama var. Onun devamının gelmesi tek haneliye düşersek, yaklaşırsak pozitif yansır” dedi ve şu değerlendirmeleri yaptı:

“Kur stabil gidince, emtia fiyatlarında durulma görülünce bu aya özel olarak düşüş devam edecektir. Riskler petrol fiyatrları tekrar 70’e gidebilir. Ücretler artıyor. Kur şu anda stabil görünüyor ama 3.80’in üzerine çıkıyor.

Bu haftanın ana gündemlerinden biri PPK olacak. PPK çok önemli. Faiz değişikliği beklenmiyor ama açıklamaları çok önemli olacak. Enflasyonun seyriyle birlikte ben de dahil faiz artışı bekliyor piyasalar. Merkez Bankası düşen enflasyonda kalıcı olmasına dair işaret aradığını belirtir ve buna dair açıklama yaparsa piyasalar güven tazeler. Enflasyonun Merkez Bankası beklentisinden yukarda olmasını ve bu ay faiz artışı yapılmamasını bekliyorum.”

“Merkez bankasının enflasyonda görülecek bir gevşemeye karşı söylemini nasıl değiştireceği daha önemli olacak. ‘Dalgalanmalar olabilir biz kalıcı düşüşe bakacağız. Aynı söylem devam edecek mi önemli’ benzeri bir açıklama Merkez Bankası’na olan güveni tazeler ve piyasaları bir nebze rahatlatır”

Doların küresel piyasalardaki düşüşüne rağmen bizde baskılanmasınun iç risklere bağlı olduğunu belirten Derici “Bizde biraz daha iç riskler, Afrin oğperasyonu ve ABD ile ilişkiler gibi konular. Dolar dünyada değeri düşüyor gibi ama gelişmekte olan ülkelere sermaye girişi sınırlı olmaya başladı. Kurun üzerinde hafif bir baskı yaşıyoruz. Çok dramatik değil. Global tahvil faizleri artıyor. Küçük bir gevşeme olsa da 3’e doğru hareket ediyor” değerlendirmesini yaptı.



ABD’deki tarım dışı istihdam verilerinin de belirleyici olacağını belirten Derici “Çok tehlikeli. Trump bu konuda ciddi görünüyor. Diğer ülkeleri de tetikleyebilir. Orta vadede büyük riskler barındırıyor. Piyasalar da yakından takip edecektir gelişmeleri” dedi.

Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri sermaye piyasalarını baskılamaya devam ediyor. ABD’de Dow Jones yüzde 0.29’luk düşüşle kapanırken, S&P 500 yüzde 1’lik kaybın ardından yüzde 0.51’lik ve Nasdaq bileşik endeksi yüzde 1.3’lük düşüşün ardından yüzde 1.08’lik yükselişle kapandı.

ABD 10 yıllık tahvilleri yüzde 3.0 seviyelerini görmesinin ardından gevşedikten sonra Pazartesi sabahı yüzde 0.031’lik düşüşle 2.826 seviyesine geriledi.

Altın haftaya yüzde 0.25’lik yükselişle 1326,70 dolardan işlem görerek başlarken, değerli metal küresel ticaret savaşı endişesiyle güvenli liman olarak görülüyor ve bu nedenle yukarı yönlü hareket ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ABD’li kaya petrolü şirketleriyle Houston’da gerçekleştireceği toplantı öncesi Brent Petrol yüzde 0.23 yükselişle 64.52 dolardan işlem görürken, Batı Teksas Petrolü yüzde 0.16 yükselerek 61.35 dolara geldi.