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Enes'in katillerine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

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Enes'in katillerine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
IĞDIR'ın Tuzluca İlçesi'nin Güllüce Köyü'nde 2015 yılında 6 yaşındaki Enes Tosun'u gizli ilişkisine tanık olduğu gerekçesiyle öldürdüğü iddia edilen yengesi 25 yaşındaki Güneş Tosun ile eşinin akrabası olan sevgilisi 54 yaşındaki Ahmet Tosun haklarında, I

Tuzluca İlçesi'nin Güllüce Köyünde Bahar- Metin Tosun çiftinin oğulları Enes Tosun, 29 Haziran 2015 günü oynamak için çıktığı eve bir daha dönmedi. Ankara'dan getirilen özel ekibin ceset arama köpekleri yardımıyla 4 Temmuz günü yaptığı aramada, Enes Tosun'un cesedi, bitişiklerindeki evin bahçesinde bulundu. Cinayetle ilgili olarak Metin Tosun'un amcasının oğlu Mahmut Tosun, Mahmut'un eşi Güneş Tosun, Mahmut'un kardeşi Mehmet Tosun, akrabaları Ahmet Tosun gözaltına alındı.

Enes'in yengesi olan 3 çocuk annesi Güneş Tosun, ifadesinde akrabaları olan Ahmet Tosun ile yasak ilişkisi bulunduğunu belirtti. Olay günü Enes'in odaya girdiğinde kendisi ile sevgilisini yatakta yakaladığını ifade eden Güneş Tosun, bu nedenle Ahmet Tosun'un çocuğu boğduğunu ileri sürdü. Ahmet Tosun'un "Sen gerisini hallet " demesi üzerine Güneş Tosun, çocuğun cesedini çuvala koyup bahçeye gömdüğünü itiraf etti.

Olaydan sonra tutuklanan Güneş Tosun Erzurum E Tipi Cezaevine, sevgilisi Ahmet Tosun Erzurum Oltu'daki T tipi, kocası Mahmut Tosun ise Iğdır B Tipi cezaevine gönderildi.

Iğdır Ağır Ceza Mahkemes'nde dava açılırken, Mahmut Tosun bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil oldu.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya Güneş Tosun ve Ahmet Tosun tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma savcısı mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, ilişkileri olan Güneş Tosun ile sevgilisi Ahmet Tosun'un, Enes'in amcası Mehmet Tosun'un evinde buluştuklarına işaret etti. Güneş Tosun'un evinin de aynı bahçe içerisinde olduğu belirtilen mütalaada, sık sık buraya oynamaya çıkan Enes'in ikiliyi yatakta gördüğüne dikkat çekildi.

Enes'in gördüklerini başkalarına anlatacağından duydukları korku ile Ahmet Tosun'un küçük çocuğu yere yatırıp boğduğu, Güneş Tosun'a da gömme talimatı verdiği belirtildi. Bunun üzerine Güneş Tosun'un eşarplar, elektrik kabloları ile Enes'i çuvala koyarak bağlayıp, toprağa gömdüğü anlatıldı. Cumhuriyet savcısı, Güneş Tosun ve Ahmet Tosun hakkında 'çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiyi öldürme' suçundan ağrılaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Savcı, Güneş Tosun'un eşi Mahmut Tosun'un ise üzerine atılı eylemi işlediği subut bulmadığından beraat kararı verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı ifadesi alınan Güneş Tosun, "Ben böyle bir suçu kabul etmiyorum, tuzağa geldim" derken; Ahmet Tosun "Adaletinize saygı duyuyorum, ben bu suçu işlemedim. O çocuk da benim çocuğum sayılır" diye konuştu.

Mahkeme karar duruşması için ertelenirken, öldürülen Enes'in babası Metin Tosun şunları söyledi:

"Bizim de isteğimiz ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi. Bu bizim acımızı azaltmayacaktır ama hiç olmasa adalet yerini bulacak. Adalete güveniyoruz. Çünkü, o günden beri uyku uyuyamıyoruz. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Gönül isterdi ki Türkiye'de idam olsun ama 'yok'. Başka anne babalar acı çekmesin, en ağır ceza verilsin. Biz yaşadık başkası yaşamasın."

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