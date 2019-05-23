ENES BATUR EVLENDİ

Enes Batur, Tula Bacı ile dün akşam dünya evine girdi.

Geçtiğimiz günlerde düğün davetiyesini paylaşarak evleneceğini duyuran sosyal medya fenomeni Enes Batur, ilişkisini gözlerden uzak yaşadığı Tula Bacı ile dün akşam dünya evine girdi.

Youtube Türkiye'nin en çok takipçi sayısına ulaşan Enes Batur, dün akşam gerçekleştirilen törenle Tulu Bacı ile nikah masasına oturdu. Ülkemizde Youtuber'lık mesleğinin öncüleri arasında bulunan genç isimin düğün törenine bir çok önemli isim katıldı.

REKLAM YAPTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Çektiği eğlenceli videolarla kısa sürede fenomen olan ve başrolünü oynadığı filmle adından sıkça söz ettiren Enes Batur, geçtiğimiz gün evleneceğini açıklayarak düğün davetiyesinin fotoğrafını paylaşmıştı. Ancak yakın zaman sonra yeni filmi vizyona girecek olan Batur'un bu hamlesinin filmin reklamı olduğu iddia edilmişti.

NİKAH MASASINA OTURDU

Günlerdir damatlık provasından yeni evine kadar paylaşımlar yapan 21 yaşındaki Enes Batur, dün akşam düzenlenen kır düğünü ile dünya evine girdi .Batur, kullandığı kırmızı spor arabasını da gelin arabası yaparak kendisi kullandı.

Ünlü YouTuber Enes Batur, Tulu Bacı ile Evlendi

ENES BATUR'UN EŞİ TULU BACI KİMDİR?

Tulu Bacı, 8 Nisan 1999 Kıbrıs doğumludur. Annesinin adı Denisa babasının adı ise Cem Bacı'dır. İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürmektedir.