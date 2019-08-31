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ENERJİ KİMLİK BELGESİ İÇİN SON 4 AY!

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ENERJİ KİMLİK BELGESİ İÇİN SON 4 AY!
Binalar için enerji kimlik belgeleri 1 Ocak’a kadar çıkarılmalı.

İHA'nın haberine göre; Yeni binaların enerji kimliği en az C kategorisinde olmalı. Szutest Enerji Uzmanı Can Demiran, "A sınıfı enerji kimlik belgesi sahibi bir evin değerinin yüzde 90’ına kadar konut kredisi verilebilecek" dedi. Binalar için enerji kimlik belgesi alımı zorunlu hale getirildi. Konut sahipleri ya da müteahhitler binalarına 1 Ocak 2020'ye kadar enerji kimlik belgesi çıkartmak zorunda. Resmi olarak yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından verilen bu belgeler A'dan G'ye kadar tasnif edildi. 2011'den önce yapılan binalar için herhangi bir sınıf belgenin alınması yetiyor ancak 2011'den sonra inşa edilen binaların enerji kimlik belgelerinin en az C kategorisinde olması gerekiyor. 

 

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