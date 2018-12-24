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Endonezyada ölü sayısı'nın artmasından endişe ediliyor

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Endonezyada ölü sayısı'nın artmasından endişe ediliyor
Endonezya'da tsunami faciasında 222 öldü, 843 yaralandı.Endonezya'nın Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide 222 kişi yaşamını yitirdi, 843 kişi yaralandı ve 28 kişi kayboldu.

Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide 222 kişinin öldüğü ve 843 kişinin yaralandığı, 28 kişinin de kayıp olduğu bildirildi

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Pandenglang bölgesindeki Banten'in, tsunamiden en çok etkilenen yer olduğunu belirtirken, bölge genelinde 430 ev ve 9 otelin yanı sıra 10 teknenin zarar gördüğü bilgisine ulaştıklarını kaydetti. Boğaz etrafında yer alan Serang, Pandeglang ve Lampung bölgelerinin kıyı kesimlerinin, tsunamiden etkilendiğini belirten Nugroho, yüzlerce evin zarar gördüğünü ifade etti.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Tsunaminin etkilendiği bölgelerde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahil şeridindeki birçok turistik alanın tsunamiden olumsuz etkilenmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise halka, boğaz etrafındaki kıyı şeridinde faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

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