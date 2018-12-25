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Endonezyada ki ölü sayısı 429'a yükseldi

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Endonezyada ki ölü sayısı 429'a yükseldi
Yanardağın patlamasıyla deniz altında meydana gelen toprak kaymasının yol açtığı tsunami, Endonezya'yı enkaza çevirdi.

Endonezya'da Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta meydana gelen  tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının 429'a yükseldiği bildirildi.  

Ulusal Afet Yönetim Ajansı sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve  Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını  yitirenlerin sayısının 429'a çıktığını, yaralı sayısının ise bin 400 olduğunu  kaydetti. Nugroho, en az 128 kişinin ise hala kayıp olduğunu ifade etti.

Bölgede tahliye ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu)  Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu  açıklamıştı. 


Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül  ayında bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti. 

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5  büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi yaşamını  yitirmiş, bin 500'e yakın kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.?

Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında  yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından  oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda  230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

 

 

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