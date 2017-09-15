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'Ender görülen bir görüşme'

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'Ender görülen bir görüşme'
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve İranlı mevkitaşı Tümgeneral Muhammed Bakıri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki general görüşmede, "Irak Bölgesel Yönetimi tarafından yapılması planlanan referandumun, İran ve Türkiye dâhil olmak üzere bölge için tehlikeli ve olumsuz etkilerinin olacağı" görüşünü dile getirdi.

Bakıri ve Akar'ın görüşmede, " referandumun ve bölücü planların uygulanmasını engelleme konusunda Irak'a komşu ülkeler arasında koordinasyonun gerekli olduğunu vurguladıkları" belirtildi.

Ortak işbirliği vurgusu

Telefon görüşmesinde, "iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki ortak işbirliği alanlarını " hakkında da görüşen Orgeneral Akar ve Tümgeneral Bakıri, "ikili ilişkilerin güçlenmesinin önemine değindi."

Myanmar'da Rohingyalı azınlığa yönelik saldırılar ve uygulanan şiddet, iki komutan tarafında ele alınan bir diğer konu oldu.

İran medyasını: Ender görünen bir görüşme

İran medyası iki generalin görüşmesini " ender görünen olay" şeklinde yorumladı.

Tümgeneral Bakıri, geçen ay Orgeneral Akar'ın davetlisi olarak Türkiye'de resmi temaslarda bulunmuştu. İran İslam Devrimi tarihinde ilk kez gerçekleşen ziyarette, Bakıri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilmişti.

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