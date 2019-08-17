EN TEHLİKELİ CEMAAT HANGİSİ?

Türkiye'de artan cemaatleşmeye karşı, cemaatlerin tehlikesi tartışılmaya başlandı.

Konu hakkında İlahiyatçı yazar Nazif Ay çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Süleymancılık da diğer cemaat ve tarikatlar gibi Nakşibendiliğin Halidiye kolundan gelen ve siyasal iktidar olma hedefinde bir dinci yapıdır. FETÖ ve Menzil gibi devlet için tehlike barındıran Süleymancılar, bugün Amerika ve Avrupa’da en yaygın gizli cemaattır.

Mavi takke takan ama hiç de Şirinler çizgi filmlerindeki sempatik kişiliği yansıtmayan bir cemaatten söz edeceğim size.





Süleymancılık, Silistre Türklerinden Süleyman Hilmi Tunahan isimli şahsa atfedilen tarikatın/cemaatin halk dilindeki kullanımıdır.

1991-92 yıllarında Bilecik’in Gölpazarı’nda öğretmenliğe başladığımda Süleymancıları yakından tanımaya başlamıştım. Dağ başında bir mevkide kurulmuş olan medreselerinde, köylerden topladıkları fakir çocuklara ilginç dinî eğitim ve öğretim veriyorlardı. Beni ve okuldaki öğretmen arkadaşlarımı zaman zaman yemeğe davet ediyorlardı. Kur’an kursundaki çocukların bezgin, solgun ve korkak tavırları dikkatimi çekiyordu. Bu yurtlarda yanarak ölen kız çocukları, kolunu kıyma makinesine kaptıran 12 yaşındaki çocuk gibi felaketler şimdiki gibi ayyuka çıkmamıştı. Ama şunları görebiliyordum, emekçi ailelerin çocukları için buralardan kaçış neredeyse imkânsızdı. Pahalı öğrenci yurtlarında kalabilecek ekonomik durumları zaten yoktu. Devlet yurdu deseniz esamisi bile okunmazdı. Çaresizliğin doğurduğu bir yapmacık çareydi bu yurtlar. Baskıyla ve şiddet uygulayarak bir öğrenciyi mümin haline getirme merkezleriydi.

O yıllarda aralarına girdikten sonra Süleymancılarla ilgili notlar almaya karar vermiştim. Gerçi Eyüp İmam Hatip öğrencisiyken onlarla alakalı bazı bilgiler edinmiştim, zira müdürümüz Fikri Yatı onları bize olumsuz genel hatlarıyla tanıtmıştı.

SİYASAL İKTİDAR OLMA HEDEFİNDELER

Süleyman Tunahan tarafından kurulan Süleymancılar cemaati, önceleri Türkiye’nin her bölgesinde, daha sonraları dünyada Türklerin bulunduğu tüm noktalarda kurslarını açmış, tıpkı FETÖ ve Menzil gibi gizli ve tehlikeli bir örgütlenmedir. Süleymancılık da diğer cemaat ve tarikatlar gibi Nakşibendiliğin Halidiye kolundan gelen ve siyasal iktidar olma hedefinde bir dinci yapıdır. Süleyman Hilmi’nin ana mesajının “Cehenneme sel gibi giden ümmetten kurtarabildiğini kurtarmak, bunun için de Süleymancı kurslarından yetişen insanların gittikleri her yerde Kur’an kursları açmaları” olduğu belirtilmektedir ancak aslında sosyal yaşamı ve çağdaş insani ilişkileri zehirleyip cehenneme çeviren bir yapı oldukları kuşkusuzdur.

Cemaat, Süleyman Hilmi Tunahan 1959 yılında ölünce, onun damadı Kemal Kaçar’ın önderliğinde faaliyetlerine devam etmiştir. Kemal Kaçar’ın 17 Haziran 2000 tarihinde vefat etmesi üzerine yerine Arif Ahmet Denizolgun geçmiştir. Denizolgun’un ölümünden sonra ise tarikatın faaliyetleri Alihan Kuriş kontrolünde yürütülmektedir.