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En son hastanede görüntülenmişti, 9 Şubat'tan beri kayıptı. Acı haber geldi

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En son hastanede görüntülenmişti, 9 Şubat'tan beri kayıptı. Acı haber geldi
İstanbul Beykoz’da, MR çektirecek olan kız arkadaşıyla hastaneye giden Ali Bülbül, 9 Şubat'tan beri aranıyordu. Ailesinin de her yerde aradığı Bülbül'den acı haber geldi. Gencin cesedi denizden çıkarıldı.

İstanbul Beykoz’da meydana gelen olay, 9 Şubat gecesi saat 04.00 sularında yaşandı. 23 yaşındaki Ali Bülbül, MR çektirmek için Beykoz Devlet Hastanesi’ne giden kız arkadaşı Ceren A.’ya eşlik etti. Genç, hastanede işlemleri biten kız arkadaşını annesiyle birlikte taksiye bindirdi. O günden bu yana Ali Bülbül’den bir daha haber alınamadı. Bülbül Ailesi’nin kayıp başvurusu üzerine harekete geçen polis, hastanedeki tüm güvenlik kamerası görüntüleri inceledi ancak Ali Bülbül’ün hastaneden ayrıldığına dair bir ize rastlamadı.

Ceren A., taksideyken erkek arkadaşı Bülbül’ü acil servis kapısında gördüğünü söyledi. Gazeteye kayıp ilanı da veren aile, Ali’yi bulana 100 bin TL para ödülü vereceğini açıklamıştı.

Show TV'de yer alan habere göre baba Ahmet Bülbül, oğlunun öldüğü haberini önceki gün öğrendi. Ahmet Bülbül'ün, geçtiğimiz ay denizde bulunan cansız bedenden tesadüfen haberi olduğu öğrenildi. Acılı baba, kimliksiz cesedin oğlu Ali'ye ait olduğunu teşhis etti.

17 Mart gecesi Deniz Polisi'nin Beykoz açıklarında bulduğu kimliksiz cesedi, babası kolundaki dövmesinden tanıdı.

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