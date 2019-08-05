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EN PAKALI STOPERLER!

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EN PAKALI STOPERLER!
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, savunma oyuncusu Harry Maguire'ı 87 milyon euroya karşılığında Leicester City'den transfer etti.

 Bu transfer sonrası Harry Maguire, dünyanın en pahalı stoperi oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Manchester United ile Leicester City, 26 yaşındaki stoperin transferi konusunda anlaştı. Maguire ile 6+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Harry Maguire yaptığı açıklamada, "Leicester taraftarına destekleri için teşekkür ederim. Manchester United fırsatını kaçıramazdım. Çok heyecanlıyım, oynamak için sabırsızım" ifadelerini kullandı.

Manchester United, Maguire'ın bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, transferin 80 milyon sterlin (87 milyon euro) karşılığında gerçekleştiğini paylaştı.
İddialar doğruysa Maguire, futbol tarihinin bonservis bedeli en yüksek savunma oyuncusu olacak. Transfermarkt'ın verilerine göre Juventus, Matthijs de Ligt için 85,5 milyon, Liverpool da Virgil van Dijk için 84,65 milyon euro ödemişti.

Sheffield United altyapısından yetişen Maguire, 2017 yazında Leicester City'ye gitmeden önce Hull City ve Wigan Athletic kulüplerinde oynadı. Maguire, İngiltere Milli Takımı formasını ise 20 kez giydi.

DÜNYANIN EN PAHALI STOPERLERİ
Harry Maguire: 87 milyon euro

Matthijs de Ligt: 85,5 milyon euro

Virgil van Dijk: 84,65 milyon euro

John Stones: 55 milyon euro

David Luiz: 50 milyon euro

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