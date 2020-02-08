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En Ölümcül Gün

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En Ölümcül Gün
Virüs etikisini hızlıca gösteriyor. Dün virüste en ölümcül gün yaşandı...

 

 
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    Dün coronavirüsünün en ölümcül günüydü. Bir günde tam 86 can ölümcül yeni tip coronavirüsüne kurban verildi. İşte anlık olarak yaşanan tüm gelişmeler...

     
    2İLK KEZ ABD VATANDAŞI ÖLDÜ

      İLK KEZ ABD VATANDAŞI ÖLDÜ 

      Dünya genelinde 27 ülkeyi etkileyen virüste dün bir ilk de yaşandı. Virüsün sıfır noktası Wuhan'da yaşayan bir ABD vatandaşı da yaşamını yitirdi. Bu kayıp coronavirüsü nedeniyle ölen ilk ABD'li oldu.

       
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        Japonya Dışişleri Bakanlığı Wuhan'da tedavi olan 60 yaşındaki bir Japonya vatandaşının zatürreden yaşamını yitirdiğini açıkladı. ölümün virüs kaynaklı olup olmadığı tam olarak bilinmiyor. Eğer virüs kaynaklı ise bu vaka da ölen ilk Japonya vantandaşı olarak tarihe geçecek.

         
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          Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 720'ye dünya genelinde enfekte olanların sayısı da 34 bin 400'e yükselmiş durumda. Virüsün hala tedavisi bulunabilmiş değil.

           
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            Binlerce insan, Japonya ve Hong Kong'a demirlemiş iki cruise gemisinde karantina altında bulunuyor. Japonya'daki Diamond Princess isimli cruise gemisinde virüs taramaları devam ederken gemideki toplam enfekte insan sayısı 64'e yükseldi.

             
            6ÇİN İDAM CEZASI VERECEK

              ÇİN İDAM CEZASI VERECEK 

              Çin hükümeti virüsün kontrol edilmesi adına alınan önlemleri engelleyenlere ağır cezalar vereceğini duyurdu.

               
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                Kuralları ihlal edenler hızlı tutuklamalara, cezalara ve hatta ölüm cezasına maruz kalacaklar...

                 
                8MASKE TAKMAYANA GÖZALTI

                  MASKE TAKMAYANA GÖZALTI 

                  Pekin Belediyesi’nden yapılan açıklamada otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği bildirildi.

                   
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                    Maske takmayı reddeden kişilere önce gerekli uyarıların yapılacağı belirtilen açıklamada, kişi bu tutumunu sürdürürse gözaltına alınabileceği vurgulandı.

                     
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                      Ülkede özellikle Hubey eyaletindeki yoğun ihtiyaç nedeniyle çoğu sağlık şirketi, maske dahil üretimlerinin büyük çoğunluğunu bu eyalete yönlendiriyor. Halihazırda Pekin gibi büyük şehirlerde maske satan eczanelerde stoklar yetersiz kalıyor.

                       
                      11VİRÜSÜN TAŞIYICISI PANGOLİN Mİ

                        VİRÜSÜN TAŞIYICISI 'PANGOLİN' Mİ? 

                        Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan "pangolin"in potansiyel coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu. Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Bu son keşif virüsten korunmak, yayılmasını önlemek ve kaynağının keşfedilmesi adına büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.

                         
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