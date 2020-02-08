- BIST 121.015
- Altın 303,746
- Dolar 6,0199
- Euro 6,5994
- İstanbul 0 °C
- Ankara -3 °C
- Annesine Silah Çeken Babasını Öldürdü
- Yollar Kapatıldı
- Yaptığı Bıçaklar Demir Bile Kesiyor.
- Vicdansızlığın Bu Kadarı
- İmamoğlu'ndan Zam Açıklaması
- O Baba Öldü
- Kediciklerin Ev Hapis İlk Kez Görüntülendi
- Fatih'te Korkunç Olay
- Yalova'daki Vurgundan Detaylar
- En Ölümcül Gün
- Baba Değil Katil
- AKP, Başbuğ ve Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunacak
- Şehitlere Veda
- Kahredeb Detay
- Süreyya Yalçın Yanlış Ata Oynadı
En Ölümcül Gün
Virüs etikisini hızlıca gösteriyor. Dün virüste en ölümcül gün yaşandı...
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
''KURTARIN BİZİ''Coronavirüsü salgını artarak devam ediyor. Japonya'da 3 bin 700 yolcunun bulunduğu cruise gemisi şu an coronavirüsü nedeniyle karantina altında. Gemiden her gün daha fazla vaka sayısı anons ediliyor. Gelen son dakika bilgisine göre; gemide süren testlerde
Bu Kez Çin DeğilÇin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı yükselirken, kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı kapatılmıştı. Ancak bu kez de Endonezya'da bulunan ve "dünyanın en korkunç pazarı" olarak anıla
FACİADAN DÖNÜLDÜ!Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail tarafından Şam'a düzenlenen hava saldırısı esnasında 172 kişilik bir yolcu uçağının tehlikeye düştüğünü ve uçağın Rus Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını açıkladı.
11 Milyon İnsan Feda EdildiKoronavirüste ölü sayısı bir günde kaybedilen 73 kişiyle 638'e ulaştı. Hastanelerin ve cenaze evlerinin içinden gelen görüntüler tüyler ürpertmeye yetiyor. Eski bir yetkiliden gelen son dakika açıklaması ise salgının ne kadar ürkütücü boyutlarda olduğunu
VİDEO GALERİ
- 11:22 - Annesine Silah Çeken Babasını Öldürdü
- 11:18 - Yollar Kapatıldı
- 11:05 - Yaptığı Bıçaklar Demir Bile Kesiyor.
- 11:00 - Vicdansızlığın Bu Kadarı
- 10:56 - İmamoğlu'ndan Zam Açıklaması
- 10:53 - O Baba Öldü
- 10:49 - Kediciklerin Ev Hapis İlk Kez Görüntülendi
- 10:45 - Fatih'te Korkunç Olay
- 10:42 - Yalova'daki Vurgundan Detaylar
- 10:39 - En Ölümcül Gün
- 10:36 - Baba Değil Katil
- 16:38 - AKP, Başbuğ ve Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunacak
- 16:29 - Şehitlere Veda
- 16:26 - Kahredeb Detay
- 16:23 - Süreyya Yalçın Yanlış Ata Oynadı
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim