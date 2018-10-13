En namuslu dizi hangisi!

Uğur Güneri dizileri köşeşine taşıdı...

İlk sözü baştan edeyim…

Aslında olay tv yazarlarını ilgilendiriyor… Hani sabahtan akşama özellikle dizi izliyor ve yorum yazıyorlar ya… Gerçi genellikle kendi kanallarının dizileri “in” diğerleri “aut” ama en azından genel bir değerlendirme yapabilirler –di- anlatmaya çalışacağım konuyla…

Neyse… Geçenlerde gazeteci arkadaşlarla dizilerle ilgili sohbet ederken hemen hepsinin vazgeçilmezi hastane, hapishane-mezarlık üçlüsü ile başlayan konumuz, yasak aşklara, ihanetlere filan geldi. Epeyce geyik yaptık…

Akşam, sürekli izlediğim tek diziz olan ÇUKUR’un karşısındaydım… Özette İdris Koçovalı’nın (Ercan Kesal) gayrımeşru oğlu Vartolu Salih (E. Kolçak Köstendil) karşımdaydı… Ara sıra Zap yaparak kaçtığım UFAK TEFEK CİNAYETLER’de Oya (Gökçe Bahadır) Serhan Aksak’tan olan (Mert Fırat) nikahsız çocuğunu seviyordu… Birden aklıma “ Acaba başka hangi dizilerde gayrı meşru çocuk var? Ve başka ne gibi çizgi dışı olaylar”” sorusu geldi…

Geçtim laptopun başına… Aman Allahım, dipsiz kuyu… İçimiz dışımız, arkamız önümüz dizi… Bu işin içinden nasıl çıkacağım… Kanalları eleyip 5-6 ana kanal üzerinde inceleme yapmaya karar verdim …

Peki bu kanallardaki dizilerin konuları?.. Araştırarak, sorarak bazı bilgiler edindim. Ve dudak uçuklatan bir tablo ile karşılaşınca,

“ Bu denizden ancak bu balıklar çıkar dercesine birbirinden esinlenerek aynı konuları işleyen senaristlerimizin kulaklarını çınlattım…”

Evet… İşte sonuçlar… İlk ikiyi yukarıda verdik, gelelim diğerlerine…