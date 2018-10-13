En namuslu dizi hangisi

Uğur Güneri / Yazar

İlk sözü baştan edeyim…

Aslında olay tv yazarlarını ilgilendiriyor… Hani sabahtan akşama özellikle dizi izliyor ve yorum yazıyorlar ya… Gerçi genellikle kendi kanallarının dizileri “in” diğerleri “aut” ama en azından genel bir değerlendirme yapabilirler –di- anlatmaya çalışacağım konuyla…

Neyse… Geçenlerde gazeteci arkadaşlarla dizilerle ilgili sohbet ederken hemen hepsinin vazgeçilmezi hastane, hapishane-mezarlık üçlüsü ile başlayan konumuz, yasak aşklara, ihanetlere filan geldi. Epeyce geyik yaptık…

Akşam, sürekli izlediğim tek diziz olan ÇUKUR’un karşısındaydım… Özette İdris Koçovalı’nın (Ercan Kesal) gayrımeşru oğlu Vartolu Salih (E. Kolçak Köstendil) karşımdaydı… Ara sıra Zap yaparak kaçtığım UFAK TEFEK CİNAYETLER’de Oya (Gökçe Bahadır) Serhan Aksak’tan olan (Mert Fırat) nikahsız çocuğunu seviyordu… Birden aklıma “ Acaba başka hangi dizilerde gayrı meşru çocuk var? Ve başka ne gibi çizgi dışı olaylar”” sorusu geldi…

Geçtim laptopun başına… Aman Allahım, dipsiz kuyu… İçimiz dışımız, arkamız önümüz dizi… Bu işin içinden nasıl çıkacağım… Kanalları eleyip 5-6 ana kanal üzerinde inceleme yapmaya karar verdim …

Peki bu kanallardaki dizilerin konuları?.. Araştırarak, sorarak bazı bilgiler edindim. Ve dudak uçuklatan bir tablo ile karşılaşınca,

“ Bu denizden ancak bu balıklar çıkar dercesine birbirinden esinlenerek aynı konuları işleyen senaristlerimizin kulaklarını çınlattım…”

Evet… İşte sonuçlar… İlk ikiyi yukarıda verdik, gelelim diğerlerine…

BİR DELİ RÜZGAR: Gazinonun solisti Fulden Akyürek (Sevim Soylu), Evli olan Patron Ahmet Batur’dan (Taner Turan) hamile kalıyor… Melike (Almila Ada) Küçük patron Reşat Turan’dan (Görkem Aslan) nikahsız çocuk doğuracak…

AĞLAMA ANNE: Taze dizinin en başında Cansel Elçin’in (Adnan) Birce Akalay’dan (Alev) evlilik dışı bir kızı olduğu ortaya çıktı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUOVA: Evlilik dışı çocuk yoldaydı… Züleyha (Hilal Altınbilek) sevgilisi Yılmaz’dan (Uğur Güneş) hamile kalmıştır… Sonra Murat Ünalmış (Demir)ile evlenir

Ne etti toplamda 5… Yani 5 kanalda 5 evlilik dışı çocuk dizisi…

NİKAHSIZ ÇOCUK YOK, BONUS VAR DİYENLER…

KADIN: En sıcak, duygusal dizi. Ama geçmişi berbat… Baksanıza Bennu Yıldırımlar’ın (Hatice) eski kocası yasak aşk yaşamış, hatta kızına sevgilisinin adını (Bahar) adını vermiş…

KOCA KOCA YALANLAR: 3 çocuk babası Hakan Yılmaz’ın (Ahmet), Tuğçe Bayraktar (Sude) adında metresi var. Ona dayalı döşeli ev tuttu…

CAN KIRIKLARI: Dizi seyirciye bir tecavüz ile merhaba dedi… Funda Eryiğit’e (Zeynep) erkek arkadaşı tecavüz ediyor…

YASAK ELMA: Eşini aldattığı için kocasının boşadığı eski eş. Üvey kızı ile sevgilisinin evlenmesi. Orta yaşlı adamaın genç eşini eski kocası Yeni eşin eski sevgilisi… Öf… fenalık geldi.. On defa okudum, anlamadım… Herkesin eli diğerinin cebinde… Yani ortaya bel üstü, bel altı karışık entrikanın baş rollerinde Halit (Talat Bulat), Ender ( Şevval Sam) Yıldız (Eda Ece) yer alıyor…

SEN ANLAT KARADENİZ: Şiddetin doruklara çıktığı dizide Evli Nefes (İrem Helvacıoğlu) ile Tahir’in (Ulaş Tuna Astepe) yasak aşkı ana temalardan biri…

Ne etti Beş… Genel toplamda 10… Unuttuklarım varsa affola!...

Şimdilik en masum, dizi ERKENCİ KUŞ görünüyor. Nikahsız çocuk yok, yasak aşk, ihanet yok.. Ama belli olmaz, garantisi yok…

NOT: Dizileri izleyerek yorum yapan meslektaşlarıma Allah kolaylık versin… Birbirinin kopyası konular, karakterler ve kim kimdirleri araştırıp bazı geçmiş bölümleri izlerken beynim sulandı… Gerçekten işleri çok zor…