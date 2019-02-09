Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan Dubai'de düzenlenen Diafa 2019 ödül töreninde "En iyi Uluslararası aktör" ödülünü aldı. Düzyatan teşekkür konuşmasını Türkçe yaparak Dubai'yi çok sevdiğini söyledi.
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En iyi uluslararası aktör ödülü
Diriliş Ertuğrul dizisiyle ününe ün katan Engin Altan Düzyatan "En iyi uluslararası aktör" ödülünü aldı.
Etiketler: Engin Altan Düzyatan, en iyi uluslararası aktör, ödül, dubai
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