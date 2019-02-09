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En iyi uluslararası aktör ödülü

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En iyi uluslararası aktör ödülü
Diriliş Ertuğrul dizisiyle ününe ün katan Engin Altan Düzyatan "En iyi uluslararası aktör" ödülünü aldı.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan Dubai'de düzenlenen Diafa 2019 ödül töreninde "En iyi Uluslararası aktör" ödülünü aldı. Düzyatan teşekkür konuşmasını Türkçe yaparak Dubai'yi çok sevdiğini söyledi.

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