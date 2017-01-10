  • BIST 77.381
  • Altın 143,225
  • Dolar 3,7560
  • Euro 3,9796
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -15 °C
SON DAKİKAYENİ YILINIZ KUTLU OLSUN...

EN İYİ RONALDO!

»
EN İYİ RONALDO!
Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı formasıyla rüya gibi bir sene geçiren Cristiano Ronaldo, yılın en iyi erkek futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Ronaldo ödül konuşmasında rakibi Messi'ye göndermede bulunmayı ihmal etmedi.
Futbolda en iyilerin seçildiği FIFA ödül töreninde Cristiano Ronaldo, 2016’nın en iyi erkek futbolcusu seçildi. Yıldız oyuncu 2016’da takımı Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Portekiz Milli Takımı ile Euro 2016 birinciliği kazanarak tarihe geçti.
MESSI’YE TAŞ
Yıldız futbolcu ödül töreninin ardından konuşarak, “Barcelona’dan bazı oyuncular burada olamadığı için üzgünüm, ancak neden burada olamadıklarını anlıyorum” ifadesini kullandı.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MÜTTEFİKLER SINIFTA KALDI!10 Ocak 2017 Salı 09:56
  • Meclis’te ‘Binali Yıldırım’ polemiği!10 Ocak 2017 Salı 09:17
  • Kaybolan askerlerin ailelerine şehadet haberi iletildi10 Ocak 2017 Salı 09:02
  • Kahraman polis Fethi Sekin'in eşi konuştu09 Ocak 2017 Pazartesi 18:29
  • BÜYÜK AYIP!09 Ocak 2017 Pazartesi 18:20
  • FATMA GİRİK'TEN ÜZÜCÜ HABER!09 Ocak 2017 Pazartesi 18:02
  • ABD'den İran donanmasına uyarı ateşi09 Ocak 2017 Pazartesi 17:58
  • İstanbul'da okullar yarın tatil09 Ocak 2017 Pazartesi 17:46
  • İMAMIN EŞİ ÇOCUKLUK AŞKINA KAÇTI!09 Ocak 2017 Pazartesi 17:35
  • ERDOĞAN'DAN TRUMP'A ÇAĞRI!09 Ocak 2017 Pazartesi 17:32
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim