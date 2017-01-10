EN İYİ RONALDO!

Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı formasıyla rüya gibi bir sene geçiren Cristiano Ronaldo, yılın en iyi erkek futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Ronaldo ödül konuşmasında rakibi Messi'ye göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

Futbolda en iyilerin seçildiği FIFA ödül töreninde Cristiano Ronaldo, 2016’nın en iyi erkek futbolcusu seçildi. Yıldız oyuncu 2016’da takımı Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Portekiz Milli Takımı ile Euro 2016 birinciliği kazanarak tarihe geçti.

MESSI’YE TAŞ

Yıldız futbolcu ödül töreninin ardından konuşarak, “Barcelona’dan bazı oyuncular burada olamadığı için üzgünüm, ancak neden burada olamadıklarını anlıyorum” ifadesini kullandı.

