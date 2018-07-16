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En iyi oyuncu Modric, en iyi genç Mpabbe

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En iyi oyuncu Modric, en iyi genç Mpabbe
Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonun belli olmasının ardından turnuvanın en iyileri de belli oldu. 2018 Dünya Kupası'nın 'En İyi Oyuncusu' Luka Modric ve 'En İyi Genç Oyuncusu' Kylian Mbappe seçildi.

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonun belli olmasının ardından turnuvanın en iyileri de belli oldu.

Turnuvanın en iyi oyuncusu Hırvatistan’ın finale kadar çıkmasında büyük rol oynayan Luka Modric seçildi. Modric turnuvada oynadığı 7 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Dünya Kupası'nın 'En İyi Genç Oyuncusu' ödülünün sahibi ise Fransa’nın 19 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe seçildi. Mbappe turnuvayı 4 golle tamamladı. Başarılı futbolcu finalde de Hırvatistan ağlarını 1 kez havalandırdı. 

En iyi kalecisi de Belçika’nın file bekçisi Thibaut Courtois oldu. Courtois, oynadığı 7 mücadelede kalesini 6 kez gol kapatamadı. 26 yaşındaki file bekçisi 3 kez de gol yemeden maçı tamamladı. 

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