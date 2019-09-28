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EN İYİ +18 ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDU

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EN İYİ +18 ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDU
Geçtiğimiz aylarda, yetişkin film yönetmenliğine soyunan ünlü oyuncu Bella Thorne, cinsel içerikli video paylaşım sitesinden ödül aldı.

Çocuk yaşta Disney filmlerinde rol alarak şöhretin kapılarını aralayan ABD'li oyuncu Bella Thorne, geçtiğimiz aylarda, +18'lik film sektörüne adım attığını duyurmuş, cinsel içerikli bir site için yönetmen koltuğuna oturmuştu.

EN İYİ CİNSEL İÇERİKLİ İLM ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU

Kaleme aldığı senaryoda, iki sevgilinin ilişkisindeki kavgalar ve baskı kurma çabasından söz eden Thorne'a, cinsel içerikli video paylaşım sitesi, 11 Ekim'de ''En iyi cinsel içerikli film yönetmeni'' ödülü vereceğini duyurdu.
21 yaşındaki oyuncu, "Bu ödüle layık görüldüğüm için çok onurlandım. Bu tür güzelliklerin yeni bir ışık altında görülmesinden dolayı çok heyecanlıyım" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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