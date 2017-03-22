En gözde cafe!

Sosyete ve sanat camiasının en gözde mekanlarından olan Sultanahmet'teki mekana hafta sonu çok yoğun ilgi duyuluyor. Aslı Aktürk'ün sahibi olduğu mekanda birçok ünlü ismi orada görmek mümkün,

İstanbul’un en önemli çekim merkezi olan tarihi yarım ada’nın merkezinde yer alan “Loti Cafe & Dining” dünya standartlarında, misafirlerine tam gün kaliteli ve dürüst hizmetleriyle keyifli anlar yaşatmaktadır.

Gelişen yaşam şartlarında dünyanın her yerinden ziyaretçi alan Sultanahmet’te yeni bir nefes olan ”Loti Cafe & Dining” ismini Osmanlı tarihinin önemli karakterlerinden Pierre Loti’ den almaktadır. Bir fransız olan Pierre Loti İstanbuldaki yaşamında batı-doğu sentezi kavramını benimsemiş ve hayatının devamını bu yönde yaşamıştır. Bu Örneklemeden yola çıkılarak ”Loti Cafe & Dining” mutfak felsefesini doğu-batı sentezi üzerine kurgulamıştır.

Dünya insanlarının seyahatleri sırasında en çok önem verdiği konuların başında gittikleri bölgelerde yerel kültürün ürettiği lezzetleri ve alışkın oldukları yemekleri güvenilir ve doğru fiyatta bulabilmeleri gelmektedir. Özellikle tarihi yarım ada’nın yıllardır turistik bir bölge olması nedeniyle ve ülkemizi ziyaret eden turistlerin doğru, sağlıklı ve ödediği paranın karşılığını almasını sağlamak “Loti Cafe & Dining” işletmesinin en önemli ilkesidir.

“Loti Cafe & Dining” işletmesinin sunduğu tüm gastronomik ürünler önemli bir aşçı kadrosu tarafından yapılmaktadır. Özenle seçilen gıda malzemeleri taze olarak hazırlanıp anında servis edilmektedir. Geleneksel lezzetleri çağdaş beslenme tekniklerine göre hazırlayan ”Loti Cafe & Dining” aşçıları tüm hazırlıkları müşterinin gözleri önünde gerçekleştirmektedir.

“Loti Cafe & Dining” işletmesi tarihi İstanbul’un en önemli caddesinde, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Arkeoloji müzesi, Sultanahmet ve Kapalı Çarsı destinasyonlarının ortasında sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar güvenli hizmet sunan bir lezzet merkezidir.

http://loticafedining.com/