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En Emekçi Kadın Annem

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En Emekçi Kadın Annem
Beni bu dünyaya getiren besleyen, büyüten, benden hiç bir karşılık beklemeden sonsuz seven, bana doğru insan olmayı öğreten, Dünya'ya 6 evlat getirmiş en önemlisi kendisi gibi güçlü 5 kadın yetiştirmiş emekçi annem...

Hiç bir zaman şikayet etmeyen Dünya'nın bütün acılarına rağmen, bütün yokluklarına rağmen güçlü olmayı başarmış, babamla el ele verip gününün bütün kısmını tarlada geçirmiş, elleri toprağa değmekten çatlamış, yüzünde yılların acısını barındıran annem...

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