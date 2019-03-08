Hiç bir zaman şikayet etmeyen Dünya'nın bütün acılarına rağmen, bütün yokluklarına rağmen güçlü olmayı başarmış, babamla el ele verip gününün bütün kısmını tarlada geçirmiş, elleri toprağa değmekten çatlamış, yüzünde yılların acısını barındıran annem...
- BIST 101.532
- Altın 228,255
- Dolar 5,4796
- Euro 6,1390
- İstanbul 14 °C
- Ankara 1 °C
- En Emekçi Kadın Annem
- "Doğmamış bebeğe don biçiyorlar, hastalar"
- Beren boşanma iddialarına ne yanıt verdi
- "Odama dinleme cihazı koydular"
- Ünlü gazeteci Ertuğrul Akbay kansere yenik düştü
- Kim Kardashian moda haftasına kıyafetiyle damga vurdu
- "Fatih Altaylı bana iftira attı!"
- Demet kimi özledi?
- Sıla Ahmet Kural davasında son karar!
- Uzmanlar uyarıyor, devlet önlem alıyor mu?
- Köpek yüzünden büyük faciadan dönüldü
- Meteoroloji açıkladı: Haftasonu havalar nasıl olacak
- Gülen'in sağ kolu Trump'la niçin görüştü
- "Kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşıyacağız"
- "Kafamı duvarlara vurdu"
En Emekçi Kadın Annem
Beni bu dünyaya getiren besleyen, büyüten, benden hiç bir karşılık beklemeden sonsuz seven, bana doğru insan olmayı öğreten, Dünya'ya 6 evlat getirmiş en önemlisi kendisi gibi güçlü 5 kadın yetiştirmiş emekçi annem...
Etiketler: Kadın, Kadınlar günü, kadın hareketleri, kadın özgürlüğü
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
En Emekçi Kadın AnnemBeni bu dünyaya getiren besleyen, büyüten, benden hiç bir karşılık beklemeden sonsuz seven, bana doğru insan olmayı öğreten, Dünya'ya 6 evlat getirmiş en önemlisi kendisi gibi güçlü 5 kadın yetiştirmiş emekçi annem...
Ünlü gazeteci Ertuğrul Akbay kansere yenik düştüTürkiye'nin sevilen ismi araştırmacı gazeteci-yazar ve SÖZCÜ Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay, hayatını kaybetti.
"Fatih Altaylı bana iftira attı!"Geçtiğimiz günlerde damarları tıkandığı için anjiyo olan Fatih Altaylı, Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı suçladı.
Uzmanlar uyarıyor, devlet önlem alıyor mu?Deprem haberlerinin sıkça yer aldığı şu günler de uzmanlardan büyük marmara depremine ilişkin yeni uyarılar geliyor. Peki devlet bu uyarıları dikkate alıyor mu?
VİDEO GALERİ
- 11:17 - En Emekçi Kadın Annem
- 10:37 - "Doğmamış bebeğe don biçiyorlar, hastalar"
- 10:08 - Beren boşanma iddialarına ne yanıt verdi
- 15:35 - "Odama dinleme cihazı koydular"
- 15:25 - Ünlü gazeteci Ertuğrul Akbay kansere yenik düştü
- 15:11 - Kim Kardashian moda haftasına kıyafetiyle damga vurdu
- 15:04 - "Fatih Altaylı bana iftira attı!"
- 14:56 - Demet kimi özledi?
- 14:46 - Sıla Ahmet Kural davasında son karar!
- 14:36 - Uzmanlar uyarıyor, devlet önlem alıyor mu?
- 13:53 - Köpek yüzünden büyük faciadan dönüldü
- 13:49 - Meteoroloji açıkladı: Haftasonu havalar nasıl olacak
- 13:43 - Gülen'in sağ kolu Trump'la niçin görüştü
- 12:41 - "Kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşıyacağız"
- 12:28 - "Kafamı duvarlara vurdu"
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim