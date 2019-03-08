En Emekçi Kadın, Annem

Özlem Akdovan / Editör

Beni bu dünyaya getiren besleyen, büyüten, benden hiç bir karşılık beklemeden sonsuz seven hasta olduğumda üzüldüğümde mutlu olduğumda hep yanımda olan, bana doğru insan olmayı öğreten, Dünya'ya 6 evlat getirmiş en önemlisi kendisi gibi güçlü 5 kadın yetiştirmiş emekçi annem...

Hiç bir zaman şikayet etmeyen Dünya'nın bütün acılarına rağmen, bütün yokluklarına rağmen güçlü olmayı başarmış, babamla el ele verip gününün bütün kısmını tarlada geçirmiş, elleri toprağa değmekten çatlamış, yüzünde yılların acısını barındıran annem...

Dünya'ya sımsıkı sarılan 5 yaşında babasını kaybetmiş, 3 kardeşini kaybetmiş, annesini kaybetmiş bu hayatta tek başına mücadele veren dünyanın en güçlü kadını annem... Benim için dünyanın en değerli insanı..Ben anneme bu kadar değer verirken peki kadınlara değer veriliyor? HAYIR!!!



8 Mart 1857 yılında Amerika’nın New York kentinde tekstil fabrikasında çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapmaya başlamasıyla ve bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan sonra kadınlar haklarını aramak için birlikteliğe mücadeleye girmesiyle 8 Mart “Kadın Günü” olarak kutlanmaya başlamıştır.

Türkiye'de kadın hakları ve kadınların, haklarını aramaya başladığı tarih 1980'ler desekte hala yerleşememiş kadın kimliği ikinci bir sınıf olarak görülmeye devam ediyor. Günden güne artan kadın cinayetlerine her geçen gün bir yenisi eklenirken kadınlar anaç ve cinsel obje olarak görülmeye devam ediyor. Kadınlar namus olgusunun esiri olmuş durumdalar. Kadın vücudu üzerinden yapılan ahlak dışı küfürler en ağır biçimiyle yaşanmaya devam ediyor. Bütün bunların düzeldiği bir gün gerçek eşitliğin yaşandığı kadınların da özgürce yaşadığı, "eve geç kaldım" babam kızacak korkusunun olmadığı, eşinden boşandığında öldürülme kaygısını yaşamadığı, mini etek giydiğinde laf atılmayacağı, gece geç saatlere kadar dışarıda vakit geçirdiğinde tecavüze uğrayacağı korkusunun olmadığı günler dileğiyle tüm dünyada ki kadınların sonra annemin kadınlar gününü kutlarım.