En çok konuşulan oldu!

Şubat ayında magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu. Listenin başında Seren Serengil yer aldı.

Geçtiğimiz ay magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu. Medya Takip Ajansı Interpress’in yazılı basın ve internette yapmış olduğu incelemeye göre Şubat ayının en çok konuşulan ismi Seren Serengil oldu. Hakkında 3 gün zorlama hapis kararı çıkmasının ardından cezaevine giren ünlü sanatçı ile ilgili geçtiğimiz ay yazılı basın ve internete 4 bin 235 haber yansıdığı tespit edildi.