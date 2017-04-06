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En çok konuşulan haber spikerleri açıklandı!

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En çok konuşulan haber spikerleri açıklandı!
Ekranlarda yayınlanan ana haber bültenleri en çok izlenen programlar arasında üst sıralarda yer alırken, ana haber sunan spikerler arasında da kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Medya Takip Ajansı Interpress’in televizyon, internet ve yazılı basında yapmış olduğu araştırmaya göre, yılbaşından bu yana ekrandaki haber sunan spikerlerin medyada ne kadar konuşulduğu ortaya çıktı.

Televizyonda yayınlanan ana haber bültenleri hakkında medyaya 25 bine yakın haber yansırken, haber sunan ekran yüzleri ile ilgili de 15 bine yakın haber çıktığı belirlendi.

Yapılan araştırmaya göre, Kanal D Ana haberi sunmaya başlayan gazeteci Ahmet Hakan ile ilgili yılbaşından bu yana medyada 8 bin 321 haber çıkarken, ikinci sırada TRT Ana Haberi sunan Erhan Çelik hakkında ise 4 bin 48 haber yer aldığı saptandı. Fox Ana Haber Bültenini sunan Fatih Portakal ise hakkında çıkan 3 bin 585 haber ile üçüncü sırada yer aldı. Bu üç ismi Show TV’den Jülide Ateş ve ATV Ana Haber’den Cem Öğretir’in takip ettiği tespit edildi.

Sabah Haberlerinde İsmail Küçükkaya önde

Her sabah ekranlarda haber sunan ekran yüzleri arasında ise iki isim öne çıkıyor. Fox TV de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya hakkında medyaya 2 bin 822 haber yansırken, Kanal D Sabah Haberlerini sunan Emin Çapa ile ilgili ise medyada 1.259 haber yer aldığı tespit edildi.

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